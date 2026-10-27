Тешка несрећа у ФБиХ: Четири особе тешко повријеђене, међу њима и малољетник

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе, међу којима је и малољетник, тешко су повријеђене у саобраћајној несрећи која се данас, 27. октобра, догодила на магистралном путу М-5 Доњи Вакуф – Комар, у близини мјеста Нежићи.
У несрећи су учествовала три аутомобила, а повријеђено је укупно пет особа, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона.
Према информацијама полиције, несрећа се догодила на превоју Комар, а Полицијској станици Доњи Вакуф пријављена је око 16.10 часова.
У судару су учествовали БМВ, којим је управљао Е. С. (31) из Травника, „сеат кордоба“, за чијим воланом је био Н. С. (49) из Доњег Вакуфа, и „фолксваген пасат“, којим је управљао С. С. (50) из Травника.
Најтеже посљедице претрпјели су путници из „сеата“.
Возач овог аутомобила Н. С. задобио је тешке тјелесне повреде, као и троје путника који су се налазили у истом возилу.
Ријеч је о С. С. (40), Р. Г. (55) и малољетној особи рођеној 2009. године.
Возач БМВ-а Е. С. задобио је лакше тјелесне повреде.
Због несреће и полицијског увиђаја, саобраћај на овој дионици магистралног пута одвијао се успорено и отежано, једном саобраћајном траком.
О свему је обавијештена дежурна тужитељка Кантоналног тужилаштва у Травнику, која је овластила полицијске службенике Одјељења криминалистичке полиције Полицијске станице Доњи Вакуф да обаве увиђај.
Околности под којима је дошло до судара три возила биће утврђене током истраге.
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