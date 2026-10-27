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Тешка несрећа у ФБиХ: Четири особе тешко повријеђене, међу њима и малољетник

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27.10.2026 21:22

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Тешка несрећа у ФБиХ: Четири особе тешко повријеђене, међу њима и малољетник
Фото: Facebook/S mjesta nesreće

Четири особе, међу којима је и малољетник, тешко су повријеђене у саобраћајној несрећи која се данас, 27. октобра, догодила на магистралном путу М-5 Доњи Вакуф – Комар, у близини мјеста Нежићи.

У несрећи су учествовала три аутомобила, а повријеђено је укупно пет особа, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона.

Према информацијама полиције, несрећа се догодила на превоју Комар, а Полицијској станици Доњи Вакуф пријављена је око 16.10 часова.

У судару су учествовали БМВ, којим је управљао Е. С. (31) из Травника, „сеат кордоба“, за чијим воланом је био Н. С. (49) из Доњег Вакуфа, и „фолксваген пасат“, којим је управљао С. С. (50) из Травника.

Четворо тешко повријеђених из истог аутомобила

Најтеже посљедице претрпјели су путници из „сеата“.

Возач овог аутомобила Н. С. задобио је тешке тјелесне повреде, као и троје путника који су се налазили у истом возилу.

Ријеч је о С. С. (40), Р. Г. (55) и малољетној особи рођеној 2009. године.

Возач БМВ-а Е. С. задобио је лакше тјелесне повреде.

Саобраћај се одвијао отежано

Због несреће и полицијског увиђаја, саобраћај на овој дионици магистралног пута одвијао се успорено и отежано, једном саобраћајном траком.

О свему је обавијештена дежурна тужитељка Кантоналног тужилаштва у Травнику, која је овластила полицијске службенике Одјељења криминалистичке полиције Полицијске станице Доњи Вакуф да обаве увиђај.

Околности под којима је дошло до судара три возила биће утврђене током истраге.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Gornji Vakuf

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