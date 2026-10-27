Стефановић и Пен: Показали смо невјероватан карактер и отпорност

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее савладали су Славију из Прага резултатом 77:72 у трећем колу групе Г ФИБА Лиге шампиона. У веома тврдој и неизвјесној утакмици пресудила је већа мирноћа екипе Ненада Стефановића у завршници.
Игоси су тако уписали први тријумф у Лиги шампиона ове сезоне и направили важан корак ка пласману у наредну фазу.
Кошарка
Игокеа до прве побједе у Лиги шампиона: Славија пала у Лакташима
"Немам намјеру да анализирам утакмицу јер само могу рећи да сам поносан на њих. Показали су невјероватан карактер и труд од свих. Даћу им сутра дан слободно иако играмо у петак, рекао је Ненад Стефановић, тренер Игокее након побједе.
Сличног става је био и најефикаснији у побједничком саставу Роман Пен.
"Ово је била важна побједа. Имало смо раније тешких утакмица, али отпорност овог тима је невјероватна. Била је велика утакмица, хтјели смо да побједимо, након тешког пораза.Тренер нас увијек добро спреми није битно против кога играмо. Свиђају ми се наше шансе и мислим да смо били у свакоју утакмици у Лиги шампиона", рекао је Пен.
Сјајну утакмицу одиграо је Роман Пен који је постигао 19 поена, по 14 су убацили Лазар Стефановић и Харис Делалић. Двоцифрен је био и Ђорђе Тополовић који је са 13 поена, 10 скокова и три асистенције проглашен и за МВП- утакмице.
На другој страни Џевијен Меколум постигао је 18 поена, док је Роналдо Сегу убацио 11.
Игокеа је сада ја омјеру 1/2 у Лиги шампиона, а наредни меч у овом такмичењу одиграће управо против Славије у Прагу 11. новембра.
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