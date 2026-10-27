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Игокеа до прве побједе у Лиги шампиона: Славија пала у Лакташима

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27.10.2026 22:07

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КК Игокеа
Фото: ATV

Кошаркаши Игокее остварили су прву побједу ове сезоне у ФИБА Лиги шампиона, пошто су вечерас у Лакташима савладали прашку Славију резултатом 77:72.

Тим Ненада Стефановића тако је у трећем колу групе Г прекинуо низ од два пораза, након што је на старту такмичења изгубио од Билбаа и берлинске Албе.

Игокеа је овим тријумфом направила важан корак у борби за пласман у наредну фазу такмичења, посебно јер би управо чешки представник могао да јој буде главни конкурент за треће мјесто у групи.

Утакмица је протекла у изједначеној борби, а након првог полувремена резултат је био 41:41. Ни трећа четвртина није донијела одлуку о побједнику, пошто су гости у посљедњих десет минута ушли са минималном предношћу од 58:57.

Ипак, Игокеа је у завршној дионици успјела да преокрене резултат, сломи отпор Славије и дође до првог европског тријумфа у сезони.

Најефикаснији у побједничком саставу био је Роман Пен са 19 поена, док су Лазар Стефановић и Харис Делалић постигли по 14. У редовима гостију истакао се Меколум са 18 поена.

Игокеу у наредном колу очекује нови дуел са Славијом, овога пута у Прагу, гдје ће имати прилику да направи још један важан корак ка пласману у наредну рунду Лиге шампиона.

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Тагови :

КК Игокеа

ФИБА Лига шампиона

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