Доналд Трамп спрема стварање 51. америчке државе?

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсjедник Доналд Трамп изјавио је данас да би Венецуела могла да постане 51. савезна држава САД, позивајући се на све ближу сарадњу двије земље у нафтном сектору.
"Желим да захвалим Венецуели, са којом су наши односи постали веома, веома добри, изванредни", рекао је Трамп на предизборном скупу у Корпус Кристију у Тексасу, одржаном уочи избора за амерички Конгрес.
Трамп је објавио да је у САД стигло првих милион барела бесплатне венецуеланске нафте, у оквиру споразума између двије земље. Према његовим ријечима, ријеч је о историјском достигнућу које САД омогућава да контролишу велики дио свjетских залиха нафте.
"Ова историјска побjеда даје нам контролу над огромним дијелом свјетског снабдијевања нафтом", рекао је Трамп.
Додао је да ће венецуеланска нафта бити прерађивана у рафинеријама у Тексасу, укључујући и оне у Корпус Кристију.
Трамп је устврдио и да америчка улагања отварају радна мјеста у Венецуели у размjерама које су прије само годину дана биле незамисливе.
"Извлачимо много нафте за себе, веома много. Венецуела ће постати просперитетна земља и ко зна? Можда ускоро постане просперитетна 51. савезна држава. То је могуће", рекао је Трамп.
Амерички предсjедник потом је поновио свој приједлог, овог пута директно говорећи о промјени политичког статуса Венецуеле.
"Хајде да то урадимо. Нека постане 51. савезна држава. И умјесто предсједничких избора, одржаћемо изборе за гувернера. Шта кажете на то? Знате, имају много нафте", поручио је Трамп.
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