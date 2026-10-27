Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин спреман је да разговара са украјинским предсједником Володимиром Зеленским у Москви, гдје би му била гарантована безбједност, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
Путин је ову поруку пренио током данашњег телефонског разговора са премијером Норвешке Јонасом Гаром Стереом и предсједником Финске Александром Стубом, преноси руска агенција ТАСС.
Према ријечима Ушакова, Стере и Стуб пренијели су Путину да је Зеленски заинтересован за директан састанак са руским предсједником.
Ушаков је навео да је Путин поновио да Зеленски може доћи у Москву уколико жели разговоре лицем у лице, те да ће му бити обезбијеђени сви неопходни услови, укључујући безбједносне гаранције.
Телефонски разговор, који је трајао око сат и по, био је посвећен могућностима окончања рата у Украјини и наставку дипломатских преговора.
Иницијативу за разговор покренули су фински и норвешки званичници, у консултацији са Украјином. Из кабинета финског предсједника саопштено је да је циљ био да се Москви директно пренесу поруке у вези са будућим мировним преговорима.
Разговор је одржан уочи планираног наставка преговора представника Русије, Украјине и Сједињених Америчких Држава у Абу Дабију, који се очекује у првој половини новембра.
Украјински предсједник Владимир Зеленски раније је изјавио да би прихватио замрзавање сукоба дуж тренутних линија фронта као могући начин за окончање рата.
У интервјуу за Фокс њуз (Fox News), објављеном 21. октобра, Зеленски је одговарао на питање да ли би пристао на споразум којим би борбена дејства била заустављена на садашњим положајима, уз задржавање већег дијела украјинске територије под контролом Кијева.
Он је потврдио да такву могућност сматра реалним путем ка окончању рата, али је нагласио да би Украјина након прекида ватре тражила безбједносне гаранције од САД и европских савезника.
У међувремену, британски Фајненшел тајмс (Financial Times) у анализи од 19. октобра представио је два могућа сценарија за постизање мировног споразума.
Први подразумијева замрзавање сукоба дуж постојећих линија фронта, уз гаранције да Украјина неће постати чланица НАТО-а.
Други сценарио предвиђа да Украјина уступи Русији преостали дио Донбаса који Москва не контролише, а да заузврат добије могућност приступања НАТО-у.
Ријеч је о могућим рјешењима представљеним у новинарској анализи, а не о званично усаглашеним мировним приједлозима.
Засад није постигнут договор о овим сценаријима, док питања територије и будућих безбједносних гаранција за Украјину остају међу главним препрекама окончању рата.
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