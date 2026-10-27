Откривена нова жртва серијског убице Теда Бандија

Аутор:АТВ редакција
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Америчке власти у савезној држави Јута најавиле су да ће данас, 27. октобра, објавити нове доказе који повезују једног од најпознатијих серијских убица у историји САД, Теда Бандија, са још једним убиством почињеним прије више од пола вијека.
Шериф округа Самит и окружни тужилац одржаће конференцију за новинаре на којој ће представити резултате истраге и објаснити на основу којих доказа је донесена одлука о затварању случаја.
Како је саопштено из канцеларије шерифа, јавности ће бити представљене информације о истрази, налазима који су довели до закључка да је Банди одговоран за убиство, као и разлозима за окончање истраге.
## Могуће разрјешење убиства седамнаестогодишњакиње
Име жртве засад није званично саопштено, али Асошиејтед прес (Associated Press) подсјећа да се у овом округу већ деценијама води као неријешен случај убиства Мелисе Ен Смит, која је имала свега 17 година када је убијена 1974. године.
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Иако је Банди погубљен прије готово четири деценије, број његових потврђених жртава и даље расте захваљујући напретку форензичке технологије и анализе ДНК.
Банди је током седамдесетих година прошлог вијека убио најмање 30 жена и дјевојака у више америчких савезних држава. Бројне друге жене успјеле су да побјегну или преживе његове нападе, али су неке од њих задобиле тешке повреде.
Подсјетимо, власти у Јути су у априлу ове године објавиле да је Банди одговоран за убиство седамнаестогодишње Лоре Ен Ејми, која је нестала на Ноћ вјештица 1974. године.
До нових сазнања дошло се захваљујући савременим методама анализе доказа, које омогућавају истражиоцима да поново испитају случајеве старе више деценија.
Банди је погубљен 1989. године на електричној столици у америчкој савезној држави Флориди, након што је осуђен за убиства двије жене почињена 1978. године у кући женског студентског удружења „Хи Омега“ на Државном универзитету Флориде.
Током посљедњих дана живота признао је низ убистава, укључујући и злочине за које полиција раније није знала.
Међутим, нису сва његова признања потврђена, због чега амерички истражиоци и данас покушавају да утврде стварни број његових жртава.
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