Суд одлучио: Тајна документа о преласку миграната у Сеуту морају бити откривена

Аутор:АТВ редакција
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Шпанска судија Марија Тардон дала је Влади Шпаније рок од 15 дана да скине ознаку тајности са додатних обавјештајних докумената који се односе на масовни прелазак миграната из Марока у шпанску енклаву Сеуту крајем јула, преноси Ројтерс.
Тардон, која ради у Националном суду Шпаније, истражује шта су власти те земље унапријед знале о масовном преласку границе, како су поступале са обавјештајним подацима и да ли су надлежни званичници игнорисали упозорења.
Према судској одлуци, затражено је скидање ознаке тајности са свих биљешки и извјештаја које је шпанска обавјештајна служба ЦНИ сачинила након 30. јула, а који се односе на мигрантску кризу и улогу Марока.
Међу њима су и повјерљиви извјештаји о поступању мароканских власти током масовног преласка границе.
Судија је затражила и комплетан списак званичника којима су достављене двије обавјештајне биљешке ЦНИ-ја од 27. и 30. јула, са којих је ознака тајности већ скинута.
Уз имена прималаца, тражи се и прецизно вријеме достављања докумената, како би се утврдило када су надлежни били упознати са информацијама о могућем масовном преласку границе.
Суд захтијева и увид у биљешку коју је шпанска обавјештајна служба послала мароканским колегама, као и у сва упозорења о илегалним миграцијама из Марока током јула.
Шпанска влада је још 8. септембра скинула ознаку тајности са 40 обавјештајних докумената, међу којима су били извјештаји ЦНИ-ја и поруке размјењиване путем Воцапа (WhatsApp), у којима су учествовали владини званичници.
Објављена документација показала је да је шпанска обавјештајна служба унапријед упозорила и власти своје земље и мароканске колеге на планове за масовни улазак миграната у Сеуту.
Тардон је у образложењу одлуке навела да објављивање тражених информација не представља пријетњу по националну безбједност.
Према њеној оцјени, безбједност државе већ је била нарушена догађајима који су предмет истраге, чији је циљ да утврди ко стоји иза тог напада.
Масовни прелазак миграната из Марока у Сеуту догодио се 30. јула, када је, према ранијим подацима Ројтерса, границу прешло најмање 72.000 људи.
Током тих догађаја на шпанској страни границе потврђена је смрт 82 особе, док је у Мароку живот изгубило још 14 људи.
Ријеч је о једном од најсмртоноснијих мигрантских инцидената на границама Европске уније посљедњих година, а истрага би требало да покаже да ли је трагедија могла бити спријечена и какву су улогу у догађајима имале власти Шпаније и Марока.
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