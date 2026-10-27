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Звезда савладала Макаби у Београду

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27.10.2026 22:16

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Звезда савладала Макаби у Београду
Фото: Pexels

Кошаркаши "Црвене звезде" вечерас су у Београду савладали "Макаби" из Тел Авива 100:78 у мечу осмог кола Евролиге.

Црвено-бијели су у првих пет минута ријешили питање побједника утакмице.

Гости су само Само су једном успјели да се спусте минус испод 20 разлике.

Најефикаснији у редовима "Звезде" био је Тајсон Картер са 24 поена, од чега је 14 постигао у првој четвртини, а имао је и четири скока и двије асистенције, док је 21 поен убацио Џеред Батлер, а Џордан Нвора 16 поена и треба споменути Криса Џонса који је забиљежио осам поена и девет асистенција.

"Звезда" сада има скор од пет побједа и три пораза и налази се на шестој позицији на табели.

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Тагови :

КК Црвена звезда

кошарка

Евролига

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