Обавјештајна агенција БиХ набавља 47 аута: Посао вриједан преко 2 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ (ОБА) потписала је уговоре о набавци 47 путничких аутомобила, за које ће бити издвојено више од 2,1 милион КМ са ПДВ-ом.
Према подацима објављеним на порталу е-Набавке, посао вриједан 1,8 милиона КМ без ПДВ-а добиле су компаније „Хјундаи ауто БХ“ (Hyundai Auto BH) из Сарајева и „Гума М“ из Мостара.
Набавка је подијељена на два лота, а уговор за испоруку 22 аутомобила додијељен је сарајевској компанији „Хјундаи ауто БХ“. Његова вриједност износи 819.000 КМ без ПДВ-а, а потписан је 9. октобра. За овај дио набавке пристигле су три понуде.
Други уговор, који обухвата набавку 25 возила, потписан је 16. октобра са мостарском компанијом „Гума М“. Вриједност овог посла износи 982.900 КМ без ПДВ-а, а на тендер су пристигле двије понуде.
Компанија „Хјундаи ауто БХ“ заступник је марке Хјундаи у БиХ, док је „Гума М“ генерални увозник возила марки Рено, Дачија и Нисан. У доступној документацији није прецизирано које марке и моделе аутомобила ће ОБА набавити.
Када се уговорене вриједности подијеле са бројем возила, просјечна цијена аутомобила из првог лота износи око 37.200 КМ, док ће возила из другог лота у просјеку коштати око 39.300 КМ. Наведени износи су без ПДВ-а.
Процијењена вриједност набавке износила је 1,87 милиона КМ без ПДВ-а, што значи да је укупна уговорена цијена нешто нижа од првобитне процјене.
Тендер је расписан крајем јула, путем отвореног поступка, а основни критеријум за избор најповољнијег понуђача била је најнижа цијена.
Према условима уговора, аутомобили би требало да буду испоручени у Сарајеву у року од 90 дана од потписивања уговора.
Истовремено, набавку нових службених возила спроводи и Управа за индиректно опорезивање БиХ, која је данас расписала тендер за специјализована службена возила, процијењене вриједности око 855.000 КМ без ПДВ-а.
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