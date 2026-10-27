Конаковићева дипломатија доживјела крах

Аутор:Весна Азић
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Најављивао је дипломатске резултате, хвалио се бесплатним лобирањем, увјеравао јавност да има контакте у америчкој администрацији. Од потписивања једног уговора, Елмедин Конаковић је направио причу о великом успјеху. Годину и по касније, стигао је рачун за велике ријечи.
Без потрошене марке, или боље речено долара. Због тога су, између осталог, његови амерички лобисти пријавили у шестомјесечном извјештају да нису имали никаквих активности за Министарство иностраних послова БиХ. За Сташу Кошарца, још један доказ како је Конаковић водио дипломатију.
,,Када смо на СМ БиХ тражили објашњење за ове сумњиве лобистичке активности, Конаковић је тврдио, између осталог, како има "још неке начине које користи" и да СМ БиХ као орган о томе никада ништа неће сазнати. У међувремену се испоставило да су његови лобисти заправо сервисери клима уређаја поријеклом из БиХ. Када се тај фијаско нашао у фокусу јавности, Конаковић је рекао да се шалио!", рекао је Сташа Кошарац, замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ.
Уговор је требало да обезбиједи савјетовање и подршку у заступању интереса БиХ у Америци. Тако је бар тврдио Конаковић, исто као што је и тврдио да је исти потписао.
,,Ми имамо своје лобистичке канале. Ми смо претпотписали и врло ће брзо профункционисати једна лобистичка кућа у САД до које смо дошли захваљујући Босанцима и Херцеговцима који тамо живе'', рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова БиХ.
Након, министарске, априлске шале, стигао је позив Тужилаштва БиХ. У страху од кривичне одговорности, министар се, изгледа, опет шалио.
,,Зато што сам се шалио на Вијећу министара да лобирање у САД иде преко МИП, да сам ја лично потписао тај уговор што је немогуће.....немам ту позицију. Било би незаконито да јесам", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова БиХ.
Почетак је уједно био и крај тог лобирања. Закон САД-а прописује да организације које су добило статус НО, поготово оне које се баве хуманитарним пословима, не могу се бавити политичким лобирањима, порука је Обрада Кесића. Изгледа да је једино што је у читавом послу озбиљно схваћено.. шала. Амерички регистар је, ипак, нешто мање расположен за хумор.
,,Да су се ти момци упустили у озбиљну причу са министром, имали би сигурно велике проблеме са законом у САД. Тешко је вјеровати да се уговор за лобирање може потписивати за нула долара. Нико није довољно наиван да нешто није у реду са таквом причом", рекао је Обрад Кесић, шеф Мисије БиХ при ЕУ и дугогодишњи шеф Представништва Републике Српске у Вашингтону.
Много тога није било у реду. Нажалост, није то први случај. Конаковић од почетка свог мандата не ради посао како треба, каже Бојан Шолаја. Бх. дипломатија у овом тренутку не постоји.
,,Ми све вријеме његовог министровања имамо паралисану дипломатију БиХ која је стављена у службу једног народа и једне политичке структуре, како би се односили прије свега према Републици Српској. Напросто, бх. дипломатија у овом тренутку не постоји. Она служи како би ви своју земљу представљали пред другим земљама и међународним организацијама. У суштини тамо гдје се то дешава, опет се причало о Републици Српској’’, рекао је Бојан Шолаја, из Центра за међународне и безбједносне студије.
Уколико се спољна политика води по Уставу БиХ, онда о њеним циљевима одлучује Предсједништво БиХ. Уколико се уговори закључују у име институција, онда постоје надлежности и процедуре. Конаковић је, могло би се рећи прескочио и једно и друго.За лобирање је, изгледа, имао само амбицију и добру вољу.
,,Поступајући очигледно противправно Елмедин Конаковић је покушао да закључио уговор о лобирању БиХ у САД с циљем да спаси од своје политичке каријере и странке оно што је остало’’, рекао је Дамир Сакић, правник.
У овој причи, Конаковић је покушао свашта. Од свега тога успио је само да отвори више питања о сопственим овлаштењима него о интересима БиХ у Америци. Најважнији одговор још дугује Тужилаштву БиХ које је формирало предмет, додаје Сакић. Конаковић је каже саслушан,, па се у скоријем периоду може очекивати и коначна одлука правосудних институција.
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