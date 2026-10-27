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Цвијановић: Извјештај ОХР-а Савјету безбједности оптерећен стереотипним лажима

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27.10.2026 21:43

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је извјештај који је ОХР доставио Савјету безбједности УН типски манипулативан и оптерећен стереотипним лажима и обмањујућим конструкцијама.

Она је указала да је извјештај у функцији одбране насљеђа које проистиче из тродеценијске злоупотребе Дејтонског споразума и међународне супервизије која се одавно отела контроли.

"Док уличне хорде вандализују европске престонице, а тамошње институције показују немоћ да исправе грешке сопствених политика, ОХР пише о томе како су у Савјету министара заустављена поједина именовања, па се тиме, кобајаги, слаби држава /између осталог/. Ма, хајде!", навела је Цвијановићева на "Иксу".

Савјет безбједности УН одржаће полугодишњу дебату о БиХ у петак, 30. октобра.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

ОХР

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