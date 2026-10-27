Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана Вишеград пуштена је у рад 1989. године, због чега је, уз редовну производњу електричне енергије, системско праћење безбједности и замора материјала од кључног значаја.
Осим редовних техничких провјера саме бране, стручне службе овог предузећа континуирано надзиру стабилност терена узводно и низводно од преградног профила, користећи савремену опрему и нове мјерне инструменте.
Извршни директор за производњу и управљање у ХЕ Вишеград Дарко Андрић за АТВ наглашава да су редовна осматрања законска, али и техничка обавеза како би се у потпуности осигурала заштита становништва и имовине.
Андрић објашњава да систем савремених метеоролошких станица омогућава прецизну прогнозу дотока воде и правовремено дјеловање.
"Узводно на акумулацији редовно снимамо и осматрамо сва клизишта констатована током изградње. Инсталирана и модернизована опрема служи да сагледамо безбједносни фактор, а потом и производни. Метеоролошке станице на узводном сливу дају нам податке о количини падавина, на основу чега из сата у сат правимо микропроцјене о количини воде која ће стићи на преградни профил", наводи Андрић.
Контрола испуштања воде посебно је важна током екстремних временских прилика, када ХЕ Вишеград преузима улогу заштитника приобаља.
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"Наша одговорност се односи и на низводни дио. Када дође до великих вода, наша улога је да 'пегламо' поплавни талас. Постепеним испуштањем воде из језера прије него што стигне главни талас, спрјечавамо плављење низводних подручја, али и заштићујемо осјетљиво узводно подручје Новог Горажда. У том процесу блиско сарађујемо са ХЕ 'Зворник', Цивилном заштитом, 'Водама Српске', Заводом за водопривреду, ресорним министарствима и Диспечерским центром у Требињу. Читав систем је комплексан, али успијевамо заштитити приобаље све до Бијељине и остварити максималну производњу", истиче Андрић.
И поред високе погонске спремности, ХЕ Вишеград се суочава са техничким препрекама у преносном систему. Због повремених пренапона у мрежи, електрана је понекад онемогућена да пласира произведену струју на далеководе.
"Проблеми са пренапоном у мрежи дешавају се повремено, и то често у моментима када имамо повољну ситуацију за производњу. С обзиром на то да немамо могућност складиштења великих количина воде у акумулацији, уколико због пренапона не можемо да пласирамо струју у мрежу, принуђени смо да воду преливамо. То је јасан показатељ да је исплативо што прије приступити набавци одговарајућих пригушница", упозорава извршни директор.
Он је упутио апел свим надлежним институцијама и учесницима у преносном систему да се овај проблем хитно ријеши.
"Рјешавање проблема пренапона кроз ову инвестицију спријечиће непотребно расипање воде, енергије и новца. То неће значити само Хидроелектрани 'Вишеград', већ и цјелокупном електроенергетском систему Републике Српске и Босне и Херцеговине", закључује Андрић.
"Наша улога је да 'пегламо' поплавни талас. Постепеним испуштањем воде из језера прије стизања главног таласа спречавамо плављење низводних подручја, али и заштићујемо осјетљиво узводно подручје Новог Горажда. У томе блиско сарађујемо са ХЕ 'Зворник', Цивилном заштитом, 'Водама Српске', Заводом за водопривреду, ресорним министарствима и Диспечерским центром у Требињу. Цијели систем је комплексан, али успијевамо заштитити приобаље све до Бијељине и истовремено остварити максималну производњу", наводи Андрић.
Ипак, један од највећих текућих проблема са којима се електрана суочава су повремени пренапони у мрежи, због којих произведена енергија у појединим моментима не може бити пласирана на далеководе.
"Због пренапона у мрежи понекад нисмо у могућности да пласирамо струју у моментима када имамо повољну ситуацију за производњу. Будући да је капацитет акумулације лимитиран и да је ниво језера опао за више од три метра, долазимо у ситуацију да воду морамо преливати. Апелујемо на све учеснике у процесу да се што прије приступи набавци пригушница. То је инвестиција која ће се брзо исплатити јер ће спријечити расипање воде, енергије и новца, што је од значаја за читав електроенергетски систем Републике Српске и БиХ", закључује Андрић.
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