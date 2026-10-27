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Њемачке компаније пред великим изазовом: Штајнмајер их позвао да не одустају од кинеског тржишта

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27.10.2026 16:54

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

Њемачки предсједник Франк-Валтер Штајнмајер позвао је њемачке компаније да са самопоуздањем наставе пословање на кинеском тржишту, истичући да се њемачка технологија и даље веома цијени у Кини.

- Када путујете по Кини, задивљени сте тиме колико се Њемачка и њемачка технологија и даље цијене. Зато можемо са самопоуздањем да послујемо на овим тржиштима - рекао је Штајнмајер током посјете граду Хефеју, на почетку своје опроштајне посјете Кини, преноси Дојче веле.

Посјета Фолксвагену у Кини

Он је оцјенио да Европа треба да преиспита свој економски приступ и прилагоди трговинске инструменте растућем дефициту у размјени са Кином.

- Трговински суфицит који Кина остварује природно нас забрињава, јер успјешан модел економске сарадње постаје неуравнотежен. Морамо да настојимо да се економска сарадња не прекине, већ да се настави на обострану корист - рекао је њемачки предсједник.

Штајнмајер је посјетио технолошки центар компаније Фолксваген у Кини, који се бави истраживањем и развојем технологија за електричну мобилност и запошљава око 3.000 људи.

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Он није довео ниједну компанију са собом у Кину као дио своје делегације, јер је његово посљедње путовање било намјењено култури и науци.

Њемачка у великом дефициту са Кином

Њемачки посланик Јоханес Фолкман, који прати председника током посјете, упозорио је да њемачка привреда не смије да изгуби своју предност у иновацијама и указао на потребу побољшања услова за конкурентност у самој Њемачкој.

Он је истакао да је важно спријечити стварање нових зависности које би настале уколико би се иновације и стварање додатне вриједности одвијали искључиво изван Европе.

Према подацима њемачког Савезног завода за статистику, трговински дефицит Њемачке у размјени са Кином износио је готово 90 милијарди евра у 2025. години.

Кина је у Њемачку извезла робу вриједну 170,6 милијарди евра, док је њемачки извоз на кинеско тржиште износио 81,3 милијарде евра, преноси Танјуг.

Трговински дефицит Европске уније у размјени са Кином достигао је готово 197 милијарди евра у првој половини 2026. године, према подацима европског комесара за трговину Мароша Шефчовича.

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Тагови :

Њемачка

Кина

економија

привреда

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