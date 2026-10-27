Аутор:АТВ редакција
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Запад се сваки пут љути када Русија, након напада и провокација, не узвраћа осветом, већ пружа руку пријатељства и проповиједа љубав, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства иностраних послова Русије, преносе РИА Новости.
"Послије свег зла које нам наносе и које нам приређују, ми не постајемо огорчени, не почињемо да се светимо и не постајемо попут њих, слиједећи ту агресивну логику. Напротив, пружамо руку пријатељства како бисмо показали да су човјек и човјечанство створени за нешто сасвим друго: за развој и цивилизацијски пут", рекла је Захарова на медијском форуму "Русија–Африка 2026".
Према њеним ријечима, Запад је јавно формулисао свој циљ да Русији нанесе стратешки пораз, што је записано у стратешким документима ЕУ и НАТО-а.
Званичница руског МСП-а је подсјетила на то да је Русија више пута била изложена нападима: у 19. вијеку, када је на њу кренуо Наполеон, у 20. веку, током Другог свјетског рата, када је значајан дио земље био под окупацијом, као и данас.
Како је истакла Захарова, Русија је сваки пут, након што би протерала непријатеља са своје територије послије освајачких похода, уместо освете нудила сарадњу и заједничку изградњу јединственог евроазијског континента у областима трговине, логистике и безбједности, која би требало да буде заједничка и недељива.
"То они не могу да поднесу, разумијете? Није чак ни ствар у томе што не могу да нас освоје, нити у томе што не могу да нам одузму ресурсе, већ у томе што ми сваки пут, буквално се поново рађајући, ипак проповедамо љубав, а не мржњу", закључила је званичница руског Министарства иностраних послова, преноси РТ Балкан.
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