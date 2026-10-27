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Шок: Сарајево избачено из Купа БиХ!

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27.10.2026 15:16

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Шок у Томиславграду. Играчи домаће екипе избацили су Сарајево из Купа БиХ послије бољег извођења једанаестераца.

Након 90 минута игре било је 1:1, а како се у овој фази такмичења игра једна утакмица, о пролазу одлучују једанаестерци.

Бордо тим је повео у 22. минути. Кyеремех се изборио за лопту, Цимирот ју је прослиједио Бартолу Баришићу, а он је с врха шеснаестерца погодио за водство.

Домаћин је изједначио у 39. минути. Осмић је продро десном страном и упутио приземни центаршут, а Петар Бановић је лопту провукао голману Санину Мушији кроз ноге.

На крају су одлучивали једанаестерци, а ту се боље сналази домаћи тим и одлази у осмину финала приредивши једну од највећих сензација у историји клуба. Иначе Томислав град је посљедња екипа на табели федералне лиге.

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Тагови :

ФК Сарајево

Фудбал

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