Шок: Сарајево избачено из Купа БиХ!

Аутор:АТВ редакција
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Шок у Томиславграду. Играчи домаће екипе избацили су Сарајево из Купа БиХ послије бољег извођења једанаестераца.
Након 90 минута игре било је 1:1, а како се у овој фази такмичења игра једна утакмица, о пролазу одлучују једанаестерци.
Бордо тим је повео у 22. минути. Кyеремех се изборио за лопту, Цимирот ју је прослиједио Бартолу Баришићу, а он је с врха шеснаестерца погодио за водство.
Домаћин је изједначио у 39. минути. Осмић је продро десном страном и упутио приземни центаршут, а Петар Бановић је лопту провукао голману Санину Мушији кроз ноге.
На крају су одлучивали једанаестерци, а ту се боље сналази домаћи тим и одлази у осмину финала приредивши једну од највећих сензација у историји клуба. Иначе Томислав град је посљедња екипа на табели федералне лиге.
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