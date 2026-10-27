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Нијемци су се опасно приближили руској граници

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27.10.2026 15:58

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Нијемци су се опасно приближили руској граници
Фото: Envato/wirestock

Хеликоптер њемачког ратног ваздухопловства прелетио је на свега неколико километара од границе Русије и Естоније, пишу данас РИА Новости.

Према подацима о лету, хеликоптер непознатог типа са позивним знаком ГАФ661 полетио је са аеродрома "Ленарт Мери" у Талину и упутио се ка истоку у правцу естонског града Нарва.

У непосредној близини руске границе, ваздухоплов је знатно смањио висину и окренуо се, упутивши се ка западу, а потом и ка југозападу.

Према стању у 15.01 по московском времену, хеликоптер држи курс ка југу, прелијећући близу Чудског језера које се налази на граници Русије и Естоније.

Чудско језеро
Чудско језеро
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Русија посљедњих година указује на активност НАТО-а на својим западним границама, пише тај медиј наводећи да су руске власти у више наврата изражавале забринутост због нагомилавања снага овог блока у Европи.

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Тагови :

Русија

Њемачка

Естонија

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