Поплаве погодиле Истанбул, након обилних падавина.

Аутор:АТВ редакција
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Обилне падавине погодиле су данас највећи град Турске, Истанбул, гдје су се путеви претворили у језера, а возила остала заглављена у поплавној води.
Кише које су почеле у Истанбулу током ноћи, а интензивирале се овог јутра, преноси Си-ен-ен Турк, који наводи да су због њих у Истанбулу сада велике саобраћајне гужве у бројним дијеловима града.
Гужве су, како се наводи, и на европској и на малоазијској страни Истанбула.
Према мапи загушења саобраћаја Градске општине Истанбул, загушење широм града достигло је 80 процената.
Загушење је измјерено на 89 процената на анадолској страни и 71 проценат на европској страни.
İstanbul'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
➜ Şile'de yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
➜ Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı tavanına kadar suya gömülen bir kişi kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı
🔗 https://t.co/omG37Bwskd https://t.co/FlGLVB2py3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2026
Као посљедица јаке кише, поплављен је подвожњак у насељу Кајнарџа. На турским медијима појавио се снимак како се кишница слива са улице у подвожњак попут водопада. Возача и дијете заробљене у аутомобилу у подвожњаку спасиле су екипе хитне помоћи.
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ТРТ Хабер преноси да је због невремена и обилних падавина Босфорски мореуз попримио двије боје, прекривен блатом.
Центар за координацију катастрофа извештава о јаким северним ветровима и падом температуре ваздуха од 12 степени.
Према јутрошњим подацима, највише падавина је измјерено у насељу Дарлик у Шилеу гдје је било 83,9 килограма по квадратном метру.
Очекује се да ће се падавине које погађају подручје Босфора интензивирати широм европске стране Истанбула у наредним сатима, након чега ће се смирити.
На терену је више од 8.000 људи распоређених у тимове који настављају свој рад на отклањању потенцијалних негативних посљедица олује и обилних падавина које су погодиле цијели град Истанбул.
Њима помаже и скоро 2.400 возила.
Шест особа је страдало у Истанбулу усљед поплава које су погодиле тај град 14. октобра када је пала велика количина кише, преноси Танјуг.
SON DAKİKA | ŞİLE'DEN ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNTÜLER GELİYOR
Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Şile, yeniden şiddetli yağışın etkisi altında. İlçede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle endişe verici görüntüler kaydedildi.
📹 Şile'den gelen son görüntüleri derledik.— İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaberr) October 27, 2026
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