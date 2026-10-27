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Нова катаклизма паралисала Истанбул: Путеви претворени у језера

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27.10.2026 14:44

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Поплаве погодиле Истанбул, након обилних падавина.
Фото: Screenshot/X

Обилне падавине погодиле су данас највећи град Турске, Истанбул, гдје су се путеви претворили у језера, а возила остала заглављена у поплавној води.

Кише које су почеле у Истанбулу током ноћи, а интензивирале се овог јутра, преноси Си-ен-ен Турк, који наводи да су због њих у Истанбулу сада велике саобраћајне гужве у бројним дијеловима града.

Гужве су, како се наводи, и на европској и на малоазијској страни Истанбула.

Према мапи загушења саобраћаја Градске општине Истанбул, загушење широм града достигло је 80 процената.

Загушење је измјерено на 89 процената на анадолској страни и 71 проценат на европској страни.

Као посљедица јаке кише, поплављен је подвожњак у насељу Кајнарџа. На турским медијима појавио се снимак како се кишница слива са улице у подвожњак попут водопада. Возача и дијете заробљене у аутомобилу у подвожњаку спасиле су екипе хитне помоћи.

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ТРТ Хабер преноси да је због невремена и обилних падавина Босфорски мореуз попримио двије боје, прекривен блатом.

Центар за координацију катастрофа извештава о јаким северним ветровима и падом температуре ваздуха од 12 степени.

Према јутрошњим подацима, највише падавина је измјерено у насељу Дарлик у Шилеу гдје је било 83,9 килограма по квадратном метру.

Очекује се да ће се падавине које погађају подручје Босфора интензивирати широм европске стране Истанбула у наредним сатима, након чега ће се смирити.

На терену је више од 8.000 људи распоређених у тимове који настављају свој рад на отклањању потенцијалних негативних посљедица олује и обилних падавина које су погодиле цијели град Истанбул.

Њима помаже и скоро 2.400 возила.

Шест особа је страдало у Истанбулу усљед поплава које су погодиле тај град 14. октобра када је пала велика количина кише, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Поплаве

Истанбул

Киша

невријеме

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