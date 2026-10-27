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Јамал утучено посматрао Кејнов побједнички говор

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27.10.2026 11:23

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Ламин Јамал
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Звијезда Барселоне Ламин Јамал изгледао је потпуно утучено након што је Злата лопта отишла у руке Харија Кејна.

Крилни нападач Барселоне важио је, наравно, за једног од главних фаворита за титулу најбољег фудбалера свијета у протеклих 12 мјесеци.

Уз нападача Бајерн Минхена Кејна и звијезду Реал Мадрида Килијана Мбапеа, 19-годишњак је сматран једним од само три играча који су имали најбоље шансе за освајање Златне лопте за 2026. годину.

Јамал је једва успијевао сакрити разочарање коначним исходом.

Сједећи међу саиграчима и колегама у позоришту Лондон Паладијум, освајач Свјетског првенства снимљен је како утучено посматра Кејнов побједнички говор.

Јамал је освојио награду за најбољег младог играча, али то признање га није посебно учинило срећним, пише Аваз.

"Част ми је примити ову награду. Хтио сам да је освоји мој саиграч Пау Кубарси . Ја је освајам већ трећу годину заредом. Хвала мојим саиграчима из клуба и репрезентације. Наставићу радити да бих био још бољи", поручио је Јамал.

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Тагови :

Златна лопта

Ламине Јамал

Хари Кејн

фудбалер

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