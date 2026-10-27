Јамал утучено посматрао Кејнов побједнички говор

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Звијезда Барселоне Ламин Јамал изгледао је потпуно утучено након што је Злата лопта отишла у руке Харија Кејна.
Крилни нападач Барселоне важио је, наравно, за једног од главних фаворита за титулу најбољег фудбалера свијета у протеклих 12 мјесеци.
Уз нападача Бајерн Минхена Кејна и звијезду Реал Мадрида Килијана Мбапеа, 19-годишњак је сматран једним од само три играча који су имали најбоље шансе за освајање Златне лопте за 2026. годину.
Јамал је једва успијевао сакрити разочарање коначним исходом.
Сједећи међу саиграчима и колегама у позоришту Лондон Паладијум, освајач Свјетског првенства снимљен је како утучено посматра Кејнов побједнички говор.
Lamine Yamal's face as Harry Kane accepted the Ballon d'Or trophy. https://t.co/Ozq6MpbFR3— ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2026
Јамал је освојио награду за најбољег младог играча, али то признање га није посебно учинило срећним, пише Аваз.
"Част ми је примити ову награду. Хтио сам да је освоји мој саиграч Пау Кубарси . Ја је освајам већ трећу годину заредом. Хвала мојим саиграчима из клуба и репрезентације. Наставићу радити да бих био још бољи", поручио је Јамал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
31
13
22
13
21
13
12
13
11
Тренутно на програму