Још једно тијело пронађено у БиХ, полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
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Полицији је данас пријављено да је у води у мјесту Грабовица код Јабланице уочено беживотно тијело. На мјесту догађаја налазе се полицијски службеници и Хитна медицинска помоћ, а идентитет особе још није утврђен.
То је за Клиx.ба потврдила Илијана Милош, портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
„Добили смо пријаву да је у мјесту Грабовица у води уочено беживотно тијело. Тренутно су на мјесту догађаја полицијски службеници и Хитна медицинска помоћ и предузимају се службене радње“, казала је Милош.
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Додала је да ће више информација бити познато тек када се заврши увиђај.
„Тек након окончања увиђаја и утврђивања идентитета знаћемо више информација“, рекла је.
Подсјетимо, данас у току дана у Сарајеву је пронађено тијело жене.
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