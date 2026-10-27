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Још једно тијело пронађено у БиХ, полиција на терену

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27.10.2026 18:28

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Полицији је данас пријављено да је у води у мјесту Грабовица код Јабланице уочено беживотно тијело. На мјесту догађаја налазе се полицијски службеници и Хитна медицинска помоћ, а идентитет особе још није утврђен.

То је за Клиx.ба потврдила Илијана Милош, портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

„Добили смо пријаву да је у мјесту Грабовица у води уочено беживотно тијело. Тренутно су на мјесту догађаја полицијски службеници и Хитна медицинска помоћ и предузимају се службене радње“, казала је Милош.

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Додала је да ће више информација бити познато тек када се заврши увиђај.

„Тек након окончања увиђаја и утврђивања идентитета знаћемо више информација“, рекла је.

Подсјетимо, данас у току дана у Сарајеву је пронађено тијело жене.

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Тагови :

пронађено тијело

Јабланица

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