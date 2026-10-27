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Новац прикупљала за лијечење, а трошила на клађење: Штета већа од 229.000 КМ

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27.10.2026 16:49

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Фото: Pexel/Nurlan Tortbayev

Полиција у Никшићу поднијела је кривичну пријаву против Ј. П. због сумње да је, користећи лажне апеле за помоћ у лијечењу, од око 2.300 грађана и правних лица прикупила више од 117.000 евра (229.229,14 КМ), а затим новац потрошила на клађење.

Како је саопштено из Управе полиције Црне Горе, осумњичена је новац прикупљала од 17. фебруара 2025. до 23. октобра 2026. године, представљајући уплате као донације намијењене покривању трошкова лијечења.

Међутим, полицијском истрагом дошло се до сумње да прикупљена средства нису искоришћена за ту намјену, већ да је осумњичена укупно 117.203 евра потрошила на платформама за клађење путем интернета, код више приређивача игара на срећу у Црној Гори.

Поводом овог случаја, из Управе полиције упутили су упозорење грађанима, привредним друштвима и организацијама да буду посебно опрезни приликом уплаћивања новца у хуманитарне сврхе.

Савјетују да се, прије уплате донације, кад год је то могуће, провјере вјеродостојност апела, идентитет организатора хуманитарне акције, али и начин на који ће прикупљени новац бити потрошен.

У полицији наглашавају и важност транспарентног евидентирања донација и провјере њихових крајњих корисника, како би се спријечиле злоупотребе и очувало повјерење јавности у хуманитарне акције, преносе „Вијести“.

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Тагови :

Црна Гора

Клађење

хапшење

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