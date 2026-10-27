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Отишао на сахрану, пропао у очев гроб и погинуо: Очевици затекли језив призор

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27.10.2026 16:33

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Отишао на сахрану, пропао у очев гроб и погинуо: Очевици затекли језив призор
Фото: Pexels.com

Мушкарац (40) из мјеста Линхарес, на сјеверу бразилске савезне државе Еспирито Санто, погинуо је 21. октобра када је пропао у гробницу свог оца.

Конструкција гробнице није издржала његову тежину и попустила је, пренио је портал „Глобо“.

Према наводима надлежних, мушкарац је прво присуствовао једној сахрани на том гробљу, а потом је отишао да обиђе породичну гробницу. У тренутку када је сјео на ивицу плоче, конструкција је изненада попустила и он је пропао унутра.

„Била је то неочекивана трагедија“, навели су очевици.

Хитне службе и ватрогасци одмах су изашли на терен, али су по доласку могли само да констатују смрт.

Из полиције наводе да је позив примљен око 15 часова по локалном времену. Тијело настрадалог превезено је на Институт за судску медицину у Линхаресу ради обдукције, након чега ће бити предато породици.

Грађанска полиција истражује све околности ове несреће и провјерава у каквом је стању била конструкција гробнице, као и да ли су постојали додатни фактори који су довели до трагедије, преноси Мондо.

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Тагови :

Бразил

Гробље

сахрана

Мртвачки сандук

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