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Слична модрици: Медицинска сестра објаснила појаву на кожи прије смрти

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27.10.2026 13:31

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Слична модрици: Медицинска сестра објаснила појаву на кожи прије смрти
Фото: Envato/stokkete

Џули Мекфаден годинама ради у палијативној њези и тврди да се овај необичан феномен јавља код више од половине пацијената.

Поред психичког предзнака, указала је и на драматичну промјену на кожи која наговјештава да се ближи крај.

Медицинска сестра Џули Мекфаден током готово двије деценије рада присуствовала је смрти стотина људи. Пажњу јавности привукла је објавама у којима говори о томе шта се дешава у посљедњим данима и сатима живота. Њен циљ није да застраши, већ да разбије табуе о умирању и ублажи страх од краја живота.

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У једној од својих најгледанијих исповијести описала је необичан феномен који се, према њеним ријечима, јавља седмицама прије смрти, а у који многи тешко повјерују док му сами не посвједоче.

"Почињу да виде вољене који више нису међу живима"

Искуства која многи приписују машти или узнемирујућим сновима, према ријечима Џули Мекфаден, позната су особљу које ради у палијативној њези.

"Уобичајено је да неколико седмица до мјесец дана прије смрти, ако су у болници, пацијенти почну да виде преминуле вољене особе, рођаке и угинуле кућне љубимце", објашњава сестра Џули.

Како наводи, ова појава, коју назива "визионарењем", толико је честа да се помиње и у едукативним материјалима намијењеним породицама пацијената. Циљ је да се ближњи припреме и не уплаше ако пацијент почне да разговара с неким кога остали у соби не виде.

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Иако се оваква искуства често приписују халуцинацијама изазваним мањком кисеоника у мозгу, Џули одбацује то објашњење.

"То дефинитивно није тачно. Када се ово дешава, већина људи је потпуно будна, свјесна и оријентисана", тврди она.

Према њеним ријечима, ови доживљаји код пацијената најчешће не изазивају страх, већ им доносе осјећај мира и утјехе пред крај живота.

Промјена на кожи која се појављује "ниоткуда“

Поред визија, Џули је описала и промјену на кожи коју повезује с посљедњим данима живота. Ријеч је о такозваном Кенедијевом чиру, рани која се може појавити нагло и у почетку подсјећати на модрицу.

"Кенедијев чир је врло специфичан јер га нема, а онда се одједном појави и убрзо након тога особа премине. Толико се брзо све одиграва", наводи сестра.

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Према њеном опису, ове промјене могу бити црвене, љубичасте, жуте или црне. Најчешће се појављују у предјелу задњице и тртичне кости, а могу имати облик лептира, крушке или паралелних линија.

Четири реченице које умирући најчешће изговарају

Посљедње дане живота, поред физичких и психичких промјена, често обиљежава и преиспитивање животних одлука. Сузан Б. О'Брајен, медицинска сестра с дугогодишњим искуством у палијативној њези, говорила је о жаљењима која је најчешће слушала од својих пацијената.

Према њеним ријечима, у тим тренуцима новац и пословни успјех уступају мјесто односима с ближњима и пропуштеним приликама. Из тих разговора издвојила је четири потресне реченице:

"Жалим што нисам имао храбрости да волим у потпуности", Богат и успјешан мушкарац (69) признао јој је да је због новца, љубоморе и ситних свађа прекинуо односе с блиским људима и остао усамљен.

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"Мислио сам да је тако лакше, а на крају сам остао сам. Тек сада схватам да је љубав поента свега", рекао јој је.

"Жалим што нисам слиједио своје срце и пронашао праву сврху у животу".

"Жалим што нисам имао храбрости да допустим другима да ме у потпуности воле".

"Жалим што нисам више волио себе".

Сестра Сузан каже да у тим тренуцима настоји да утјеши пацијенте, подсјећајући их да су, упркос околностима и изазовима с којима су се суочавали, дали најбоље од себе, наводи "ЖенаБлиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

смрт

Модрица

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