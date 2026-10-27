Слична модрици: Медицинска сестра објаснила појаву на кожи прије смрти

Аутор:АТВ редакција
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Џули Мекфаден годинама ради у палијативној њези и тврди да се овај необичан феномен јавља код више од половине пацијената.
Поред психичког предзнака, указала је и на драматичну промјену на кожи која наговјештава да се ближи крај.
Медицинска сестра Џули Мекфаден током готово двије деценије рада присуствовала је смрти стотина људи. Пажњу јавности привукла је објавама у којима говори о томе шта се дешава у посљедњим данима и сатима живота. Њен циљ није да застраши, већ да разбије табуе о умирању и ублажи страх од краја живота.
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У једној од својих најгледанијих исповијести описала је необичан феномен који се, према њеним ријечима, јавља седмицама прије смрти, а у који многи тешко повјерују док му сами не посвједоче.
Искуства која многи приписују машти или узнемирујућим сновима, према ријечима Џули Мекфаден, позната су особљу које ради у палијативној њези.
"Уобичајено је да неколико седмица до мјесец дана прије смрти, ако су у болници, пацијенти почну да виде преминуле вољене особе, рођаке и угинуле кућне љубимце", објашњава сестра Џули.
Како наводи, ова појава, коју назива "визионарењем", толико је честа да се помиње и у едукативним материјалима намијењеним породицама пацијената. Циљ је да се ближњи припреме и не уплаше ако пацијент почне да разговара с неким кога остали у соби не виде.
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Иако се оваква искуства често приписују халуцинацијама изазваним мањком кисеоника у мозгу, Џули одбацује то објашњење.
"То дефинитивно није тачно. Када се ово дешава, већина људи је потпуно будна, свјесна и оријентисана", тврди она.
Према њеним ријечима, ови доживљаји код пацијената најчешће не изазивају страх, већ им доносе осјећај мира и утјехе пред крај живота.
Поред визија, Џули је описала и промјену на кожи коју повезује с посљедњим данима живота. Ријеч је о такозваном Кенедијевом чиру, рани која се може појавити нагло и у почетку подсјећати на модрицу.
"Кенедијев чир је врло специфичан јер га нема, а онда се одједном појави и убрзо након тога особа премине. Толико се брзо све одиграва", наводи сестра.
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Према њеном опису, ове промјене могу бити црвене, љубичасте, жуте или црне. Најчешће се појављују у предјелу задњице и тртичне кости, а могу имати облик лептира, крушке или паралелних линија.
Посљедње дане живота, поред физичких и психичких промјена, често обиљежава и преиспитивање животних одлука. Сузан Б. О'Брајен, медицинска сестра с дугогодишњим искуством у палијативној њези, говорила је о жаљењима која је најчешће слушала од својих пацијената.
Према њеним ријечима, у тим тренуцима новац и пословни успјех уступају мјесто односима с ближњима и пропуштеним приликама. Из тих разговора издвојила је четири потресне реченице:
"Жалим што нисам имао храбрости да волим у потпуности", Богат и успјешан мушкарац (69) признао јој је да је због новца, љубоморе и ситних свађа прекинуо односе с блиским људима и остао усамљен.
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"Мислио сам да је тако лакше, а на крају сам остао сам. Тек сада схватам да је љубав поента свега", рекао јој је.
"Жалим што нисам слиједио своје срце и пронашао праву сврху у животу".
"Жалим што нисам имао храбрости да допустим другима да ме у потпуности воле".
"Жалим што нисам више волио себе".
Сестра Сузан каже да у тим тренуцима настоји да утјеши пацијенте, подсјећајући их да су, упркос околностима и изазовима с којима су се суочавали, дали најбоље од себе, наводи "ЖенаБлиц".
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