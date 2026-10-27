Хороскоп за 27. октобар: Шта нам звијезде доносе данас?

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде доносе данас?
Пазите на заједничке трошкове, дуговања и недовољно јасно дефинисане договоре. У љубави су могућа питања повјерења, па покушајте да разговором ријешите несугласице без доказивања ко је у праву. Чувајте енергију и одвојите вријеме за одмор.
Пун Мјесец у вашем знаку ставља ваше потребе и одлуке у први план, али неслагања с другима могу појачати тврдоглавост. У љубави јасно реците шта вам недостаје, без ултиматума и враћања на старе грешке. Избјегавајте претјеривање у храни и пићу.
Пословне обавезе захтијеваће додатну провјеру, зато се не ослањајте само на усмена обећања и оставите вријеме за исправке. У љубави би нејасна порука или прећутана тема могла изазвати сумњу, док слободни Близанци могу размишљати о особи из прошлости. Потребни су вам квалитетан сан и кратке паузе.
Контакти с пријатељима, тимом и сарадницима могу бити корисни, али провјерите да ли сви имају иста очекивања. У љубави ћете блискост градити кроз заједничке планове и искрен разговор, док ће слободним Раковима пријати дружење, чак и ако не прерасте у романсу. Пронађите равнотежу између обавеза и одмора.
Пословни циљеви и односи с надређенима биће у првом плану, а неслагање лако може прерасти у борбу за превласт. У љубави не дозволите да понос и потреба за контролом засјене оно што вас повезује. Не форсирајте темпо и правите паузе ако осјетите исцрпљеност.
Планови, документи и договори везани за путовања, учење или посао могу захтијевати исправке, па провјерите детаље прије него што се обавежете. У љубави би разлике у погледима на будућност могле изазвати неслагање, али искрен разговор може помоћи ако не инсистирате на свом рјешењу. Обратите пажњу на одмор и сигнале које вам тијело шаље.
Заједнички новац и дуговања захтијеваће пажњу, а ранији договор могао би поново доћи на дневни ред. У љубави се могу вратити старе несигурности, док слободне Ваге могу размишљати о особи из прошлости. Успорите и растеретите распоред.
Пословни односи могли би бити обиљежени неслагањима око услова и контроле, зато не покушавајте да изнудите одговор, већ инсистирајте на јасним договорима. У љубави слиједи преиспитивање односа, а слободне Шкорпије могле би поново размотрити особу која их снажно привлачи. Обезбиједите себи довољно сна.
Свакодневне обавезе могле би се нагомилати, а нејасна упутства довести до грешака, па пажљиво провјеравајте детаље и реално распоредите задатке. У љубави не тумачите партнерову тишину или умор одмах као незадовољство, док слободни Стријелци могу дан посветити личним плановима. Обратите пажњу на ритам спавања.
Креативни пројекат или важан задатак могао би захтијевати нову процјену буџета и очекивања, зато добро провјерите све прије улагања новца или давања обећања. У љубави избјегавајте надметање и покушајте да мирним разговором ријешите несугласице. Пријаће вам умјерена активност и довољно одмора.
Породичне обавезе могле би се испреплести с пословним плановима, па ћете морати јасно одредити приоритете и преиспитати раније договоре. У љубави се могу отворити старе теме повезане с домом, породицом и осјећајем сигурности, док ће слободне Водолије можда више жељети мир него нова познанства. Одвојите вријеме за одмор и не гомилајте обавезе.
Разговори, поруке и кратки договори захтијеваће додатну пажњу јер би могло доћи до погрешног тумачења нечијих намјера. У љубави избјегавајте расправе које због једне реченице прерастају у набрајање старих замјерки, док слободним Рибама може пријати комуникација с неким из окружења. Направите паузу ако осјетите менталну исцрпљеност или напетост, пише Глас Српске.
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