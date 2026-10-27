Четири светитељке носе име Параскева: Сви их мијешају, а ово је главна разлика између њих

Аутор:АТВ редакција
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Она се сматра заштитницом жена свих вјера и нација, мајки и породиља, а велики број људи обраћа јој се у молитвама за помоћ и спас у болести и невољама. Светој Петки су посвећени бројни српски храмови, а прославља се и као крсна слава.
Међутим, да ли сте знали да постоји више Светих Параскева? Православна црква слави њих четири:
Култ Свете Петке је веома развијен у народу, па се ликови и биографије ових мученица често мијешају и препрлићу, а неретко се и готово споје у један због недовољне стручности иконописаца и незаинтересованости одговорних.
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Света Петка се по броју вјерника који славе налази на шестом мјесту на листи највећих српских слава, а односи се на Свету Петку – Преподобну матер Параскеву која се слави 27. октобра.
Њене мошти налазе се у Саборној цркви у Јашију, која је једно од најпопуларнијих мјеста ходочашћа православних хришћана на југоистоку Европе.
О њој је 2022. године снимљен филм “Света Петка – Крст у пустињи” у режији Хаџи-Александара Ђуровића, по роману “Петкана” Љиљане Хабјановић Ђуровић, преноси Курир.
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