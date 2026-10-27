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Четири светитељке носе име Параскева: Сви их мијешају, а ово је главна разлика између њих

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27.10.2026 14:45

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Света Петка
Фото: YouTube/Screenshot

Она се сматра заштитницом жена свих вјера и нација, мајки и породиља, а велики број људи обраћа јој се у молитвама за помоћ и спас у болести и невољама. Светој Петки су посвећени бројни српски храмови, а прославља се и као крсна слава.

Међутим, да ли сте знали да постоји више Светих Параскева? Православна црква слави њих четири:

  • Света Првомученица Параскева Иконијска (1. вијек) – 20. марта/ 2. априла
  • Преподобна мученица Параскева Римљанка (2. вијек) – 26. јула/ 8. августа
  • Преподобна матер Параскева Српска – Света Петка (11. вијек) – 14/ 27. октобра
  • Света мученица Параскева у Русији, позната као “Пјатница” (4. вијек) – 28. октобра/ 10. новембра.

Култ Свете Петке је веома развијен у народу, па се ликови и биографије ових мученица често мијешају и препрлићу, а неретко се и готово споје у један због недовољне стручности иконописаца и незаинтересованости одговорних.

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Света Петка се по броју вјерника који славе налази на шестом мјесту на листи највећих српских слава, а односи се на Свету Петку – Преподобну матер Параскеву која се слави 27. октобра.

Њене мошти налазе се у Саборној цркви у Јашију, која је једно од најпопуларнијих мјеста ходочашћа православних хришћана на југоистоку Европе.

О њој је 2022. године снимљен филм “Света Петка – Крст у пустињи” у режији Хаџи-Александара Ђуровића, по роману “Петкана” Љиљане Хабјановић Ђуровић, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Света Петка

Параскева

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