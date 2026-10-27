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Огласио се Ђоковић пред нови поход

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27.10.2026 11:19

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Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Српски тенисер Новак Ђоковић отпутовао је у Базел, гдје од сриједе креће у поход на трофеј у граду Роџера Федерера, у ком није играо од 2011. године.

Најбољи у историји у првом колу игра против Уга Амбера из Француске.

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Одлуку да игра у Швајцарској донио је након одлагања Слема шест краљева у Саудијској Арабији.

"Распоред ми се промијенио. Турнир у Саудијској Арабији на којем је требало да наступим је одложен, па сам добио додатну слободну недјељу. Играм добро и осјећам се добро. Још увијек нисам сасвим на нивоу на којем бих желио да будем, али сам спреман за такмичење пред одлазак у Базел", рекао је Ноле.

Поновио је Новак и да жели на Завршни мастерс у Торину и објаснио због чега тамо није играо прошле године, иако је обезбиједио учешће.

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"Што се тиче АТП завршног турнира, у посљедње двије године доносио сам другачије одлуке. У 2024. години желио сам да завршим сезону раније, средином октобра. Прошле године сам имао повреду рамена. Када сам завршио турнир у Атини – дан или два прије почетка догађаја у Торину – љекарски прегледи су показали повреду мишића рамена, па сам одлучио да не играм. Да сам био физички спреман, вјероватно бих учествовао, али сам већ узимао много лијекова само да бих успио да одиграм турнир у Атини", изјавио је Новак Ђоковић.

(Телеграф)

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Таг :

Новак Ђоковић

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