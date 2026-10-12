Кристина објавила доказе да је Голубовић претукао Наду Пуцаревић

Аутор:АТВ редакција
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Након што је потресна исповијест и узнемирујуће фотографије Наде Пуцаревић, шокирала регион, а за шта је по њеним тврдњама крив Кристијан Голубовић, огласила се и Кристина Спалевић.
Она је сада изнијела доказе да је Голубовић претукао Наду.
Иако је размишљала да ли да се огласи, данас је то одлучила и у јавности показала доказ.
"Србију дрма нови скандал који се тиче Кристијана. Преварим се, па мислим: „Није моја ствар“, а онда апсолутно схватим да јесте моја ствар, зато што пролазим кроз агонију кроз коју пролазим и то већ мјесецима, али не пролазим само ја: пролази моја породица, пролазе моји пријатељи, пролазе моја дјеца са мном, са мајком која је нон-стоп изложена новим стресовима".
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"Јуче сам пратила Кристијанов лајв у којем је навео да Нада Пуцаревић, жена која је изашла под пуним именом и презименом, са пријавама, доказима о повредама, лаже да ју је он тукао и да би, кад би он ударио жену, та жена била мртва. Мене је то толико изнервирало, зато што знам да је толико бескрупулозан да ће да иде до крајњих граница својих бескрупулозних лажи, да ће бити убједљив у то", рекла је.
"Што се тиче 5. јуна, то је датум када се десило пребијање Наде и још једног човјека. Ја сам била у емисији „Питам за друга“, гдје је телефон почео константно да ми звони. Кристијан је у том моменту имао забрану приласка, а звала ме је његова сестра Кристина, упорно и упорно, и постоји порука. Изволите поруку коју сам добила. Дакле, овдје пише да је Кристијан пребио Наду, њеног сина и још једног човјека и стигла је слика његове песнице", рекла је она, па онда открила да је Кристијанова сестра почела да јој се правда:
"Онда је почела да прича да је Кристијан нападнут, да их није он дирао. Мислила сам да је ово нека игра. Жена која је пребијена је јако поштена и има јако тешку животну причу. Њој је њен тај син центар свијета, и знала сам да она не би ћутала на ово. Међутим, како је вријеме пролазило а ја сма примијетила да се ништа не дешава, новине не пишу ја сам мислила да је навлакуша. Када је изашло у новине схватила сам да је све тачно. Нашла сам број од Наде и позвала је. Жена је плакала и кроз сузе ми је описала све што се десило. Њега нико мјесец дана од инцидента нико није позвао бар на информативни разговор. Жена је уплашена и да није одустала од намјере да дође до правде да се креће слободно и нормално она је била упорна и он је наводно приведен на информативни разговор на ком је све демантовао", тврди Кристина па додаје:
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"Такође, знам да се успаничио и жели да се ријеши те непокретне жене коју је уселио у Надину кућу".
Прво основно јавно тужилаштво у Београду упутило је захтјев полицији да саслуша свједоке и прикупи све доказе поводом кривичне пријаве коју је Нада Пуцаревић поднела против бившег ријалити учесника Кристијана Голубовића.
Инцидент се, према наводима из пријаве, догодио 5. јуна 2026. године на Звездари, када је Кристијан Голубовић наводно физички напао Наду Пуцаревић.
"Такође, полицији је дат јасан налог да утврди да ли је и извјесни М. П. учествовао у нападу, као и да ли је било свједока или да ли постоје видео снимци са сигурносних камера. Такође, полиција би, прије него што буде донијета одлука о евентуалном вођењу кривичног поступка, требало да утврди и да ли их је Кристијан послије напада звао и због чега", тврди извор Курира.
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