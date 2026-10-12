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Кристијану Голубовићу продужена мјера забрана приласка Кристини: Ево шта се догодило

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12.10.2026 15:05

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Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић
Фото: Инстаграм

Кристијану Голубовићу продужена је мјера забране приласка бившој партнерки Кристини Спалевић, након што га је она прије неколико мјесеци пријавила за насиље.

Наиме, Кристина је јутрос добила информацију да је њеном бившем партнеру продужена мјера забране приласка након новог насиља које је наводно починио, а за које га је оптужила комшиница његове покојне другарице Стеле, Нада Пуцаревић.

Кристина се огласила поводом насиља о којем је говорила жена коју, како наводи, познаје лично.

- Србију дрма нови скандал који се тиче Кристијана. Преварим се, па мислим: „Није моја ствар“, а онда апсолутно схватим да јесте моја ствар, зато што пролазим кроз агонију кроз коју пролазим и то већ мјесецима, али не пролазим само ја: пролази моја породица, пролазе моји пријатељи, пролазе моја дјеца са мном, са мајком која је нон-стоп изложена новим стресовима.

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- Цијела држава је од мене направила кретенчину која је, ето, саучесник, лажов, измишља итд.

Продужене му мјере забране приласка

Ипак, она је морала да подели с јавношћу и лијепе вијести.

- Данас сам добила информацију да је Кристијану продужена мјера забране приласка од 8. 10. до 8. 1. 2027. године. Значи, у систему се нешто дешава - рекла је Кристина.

(телеграф)

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Тагови :

Кристијан Голубовић

Кристина Спалевић

Насиље

забрана

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