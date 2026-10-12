Кристијану Голубовићу продужена мјера забрана приласка Кристини: Ево шта се догодило

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кристијану Голубовићу продужена је мјера забране приласка бившој партнерки Кристини Спалевић, након што га је она прије неколико мјесеци пријавила за насиље.
Наиме, Кристина је јутрос добила информацију да је њеном бившем партнеру продужена мјера забране приласка након новог насиља које је наводно починио, а за које га је оптужила комшиница његове покојне другарице Стеле, Нада Пуцаревић.
Кристина се огласила поводом насиља о којем је говорила жена коју, како наводи, познаје лично.
- Србију дрма нови скандал који се тиче Кристијана. Преварим се, па мислим: „Није моја ствар“, а онда апсолутно схватим да јесте моја ствар, зато што пролазим кроз агонију кроз коју пролазим и то већ мјесецима, али не пролазим само ја: пролази моја породица, пролазе моји пријатељи, пролазе моја дјеца са мном, са мајком која је нон-стоп изложена новим стресовима.
Сцена
"Не зна шта чини"! Огласио се Кристијан Голубовић, сада се вади на насљеднике и помиње Бога
- Цијела држава је од мене направила кретенчину која је, ето, саучесник, лажов, измишља итд.
Ипак, она је морала да подели с јавношћу и лијепе вијести.
- Данас сам добила информацију да је Кристијану продужена мјера забране приласка од 8. 10. до 8. 1. 2027. године. Значи, у систему се нешто дешава - рекла је Кристина.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј2
Србија
2 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
8 ч1
Сцена
17 ч1
Најновије
Најчитаније
15
35
15
30
15
18
15
13
15
10
Тренутно на програму