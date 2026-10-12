Надзорна камера у Загребу снимила учитеља како дира ученицу (14)

Аутор:АТВ редакција
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Бивши учитељ разредне наставе у једној загребачкој основној школи осуђен је на условну казну затвора од десет мјесеци, уз рок провјеравања од двије године, због полног узнемиравања 14-годишње ученице. Мушкарац (65) је дјевојчици током више мјесеци прилазио у школским ходницима, додиривао је и упућивао јој непримјерене коментаре.
Како пише Јутарњи лист, ријеч је о пензионисаном учитељу који је дјевојчици раније предавао у нижим разредима основне школе. Полно узнемиравање трајало је од прољећа до јесени прошле године.
Учитељ је ученици често прилазио у школским ходницима, додиривао је рукама по леђима, говорио јој да је лијепа и распитивао се има ли момка. Такође јој је говорио да му је жао што није млађи.
У једном тренутку, док ју је додиривао, шапнуо јој је да би било добро да пронађу неко скривено мјесто, попут подрума.
Његово понашање забиљежиле су школске надзорне камере, а снимке су уочиле друге учитељице. О свему је одмах обавијештена директорица школе, након чега су случај преузели полиција и тужилаштво.
Мушкарац је у међувремену отишао у пензију, а Општински суд осудио га је на десет мјесеци затвора условно, уз двогодишњи рок провјеравања.
То значи да неће морати у затвор ако током тог периода не почини ново кривично дјело због којег би му условна осуда била опозвана.
Бивши учитељ прихватио је изречену казну. Суд му је наложио и плаћање 100 евра судских трошкова.
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