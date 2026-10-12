Средњошколци малтретирали младића у тржном центру, па снимак објавили на друштвеним мрежама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двојица млађих средњошколаца брутално су малтретирала младића у тржном центру Поинт у Загребу, а своје иживљавање снимали су и објављивали на Инстаграму.
Случај, који се догодио крајем августа, доспио је до полиције, Хрватског завода за социјални рад и надлежног тужилаштва, а потом и пред Општински кривични суд у Загребу. Тинејџери су кажњени због насилничког понашања којим су жртву свјесно довели у понижавајући положај.
Здравље
У Српској хоспитализовано 13 особа због акутне респираторне инфекције
Како преноси Јутарњи лист, обојица су пред судским вијећем признала кривицу, изразила жаљење и кајање и навела да су свјесна неприхватљивости свог понашања. Један од њих затражио је блажу казну, односно да не буде упућен у васпитну установу. Обојица су обећала да ће наставити школовање.
Суд је, упркос молби једног од њих, првом малољетнику изрекао васпитну мјеру упућивања у васпитну установу, у трајању до двије године. Другом је одређена појачана брига и надзор, уз обавезан дневни боравак у васпитној установи, као и укључивање у програм одвикавања од дроге.
Насиље је почело једне вечери, када су тинејџери ушли у једну од просторија тржног центра и намјерно се окомили на младића. Захтјевали су да са њима оде до степеништа за евакуацију, гдје су га натјерали да клекне и извини се. Уплашен, младић је то учинио, након чега су услиједили ударци у главу и тијело. Један од тинејџера снимао је напад мобилним телефоном, док се други, заједно са још једном засад неидентификованом особом, смијао призору.
Хроника
Пао двојац из Бањалуке након мекљаже испред кафића
Малтретирање се наставило и наредног дана, када су младића у лифту тржног центра шамарали, ударали ногама и вријеђали. Један од нападача потом га је извукао из лифта, након чега је дошло до физичког сукоба. Снимци оба инцидента касније су објављени на друштвеним мрежама. Међутим, они нису били једини доказ у поступку, јер је насилничко понашање забиљежио и видео-надзор тржног центра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
20 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
18
12
18
12
02
12
01
11
58
Тренутно на програму