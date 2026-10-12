Словенци гласали на референдуму: Одбацили Закон о парламентарној истрази и плаћање ТВ претплате

Аутор:АТВ редакција
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Закон о парламентарној истрази тијесном већином је одбачен на једином обавезујућем референдуму који је одржан у недјељу у Словенији, док је на три необавезујућа референдума већина подржала рјешења која је предложила влада, између осталог и о укидању ТВ претплате, показују готово коначни резултати Државне изборне комисије Словеније.
Већина од 50,5 одсто грађана гласала је против нових правила која ограничавају круг оних који могу да уложе жалбу на парламентарну истрагу, док је 49,5 одсто гласало "за", преноси агенција СТА.
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Референдум су покренуле организације цивилног друштва након што је нова десничарска коалиција усвојила тај закон у мају, чак и прије него што је влада званично именована.
На преостала три референдума, која је парламентарна већина спојила са обавезујућим референдумом, бирачи су подржали владајућу коалицију и владу.
Највећи проценат гласова "за", 61,2 одсто, забиљежен је на гласању за увођење обавезног рада као услова за примање социјалне помоћи, док је 38,8 одсто грађана било против.
Већина од 55,9 одсто гласала је за то да се држављанима трећих земаља ускрати право гласа на локалним изборима, у складу са законским измјенама које је владајућа већина већ усвојила у јуну.
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Такође, већина од 50,7 одсто гласала је за укидање обавезне претплате која представља главни извор финансирања јавног емитера РТВ Словенија.
Према готово коначним резултатима, излазност је износила скоро 53 одсто, што је друга највећа излазност од стицања независности Словеније, одмах иза референдума из 2003. године о приступању земље ЕУ и НАТО-у, када је гласало више од 60 одсто бирача са правом гласа, преноси Глас Српске.
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