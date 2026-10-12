Нови напад на аеродром у Ријаду: Има мртвих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Саудијска управа за цивилно ваздухопловство саопштила је да је у најновијем нападу на Међународни аеродром "Краљ Халид", изведеном током протекле ноћи, у Ријаду погинуо један пакистански држављанин, док је 11 људи повријеђено.
У нападу је причињена материјална штета чија се процјена тренутно врши, додаје се у саопштењу, пренео је Ројтерс.
Током прошле недјеље догодило се више напада на тај аеродром, а најозбиљнији је изведен у суботу када је погинуло најмање 12, а повријеђено 309 људи.
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Велики број земаља осудио је нападе у Ријаду, наводећи да је недопустиво гађање цивилних објеката.
Јеменска милитантна група Хути, која је савезник Ирана, преузела је одговорност за напад на Међународни аеродром у Ријаду.
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