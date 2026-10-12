Logo

Нови напад на аеродром у Ријаду: Има мртвих и повријеђених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 07:07

Коментари:

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова
Фото: pexels/ Wendy Wei

Саудијска управа за цивилно ваздухопловство саопштила је да је у најновијем нападу на Међународни аеродром "Краљ Халид", изведеном током протекле ноћи, у Ријаду погинуо један пакистански држављанин, док је 11 људи повријеђено.

У нападу је причињена материјална штета чија се процјена тренутно врши, додаје се у саопштењу, пренео је Ројтерс.

Током прошле недјеље догодило се више напада на тај аеродром, а најозбиљнији је изведен у суботу када је погинуло најмање 12, а повријеђено 309 људи.

СПЦ

Друштво

Славимо Михољдан: Рођени на овај дан добили су посебне благодати

Велики број земаља осудио је нападе у Ријаду, наводећи да је недопустиво гађање цивилних објеката.

Јеменска милитантна група Хути, која је савезник Ирана, преузела је одговорност за напад на Међународни аеродром у Ријаду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ријад

Аеродром

Саудијска Арабија

Напад

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.

Свијет

Додик: Трамп и Путин граде мостове, а европске бирократе ударају у ратне бубњеве

10 ч

2
Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету

Свијет

Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету

10 ч

3
Танкер наишао на мину у Ормузу

Свијет

Супер танкер експлодирао у Ормуском мореузу: Иран објавио снимак

12 ч

0
Несрећа у Турској

Свијет

Погинуло 11 особа: Појавио се снимак стравичног судара камиона и аутобуса

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

26

У паду цијене нафте

08

19

Шта значи ако на Михољдан пада киша? Наши преци су се плашили ове зиме

08

16

Једноставан доручак за здравље срца и бољу циркулацију

08

03

Потврђена оптужница против осумњичене за помагање Вујовићу

08

01

Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима