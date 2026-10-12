Славимо Михољдан: Рођени на овај дан добили су посебне благодати

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вjерници данас славе Михољдан, дан великог подвижника хришћанства Кирјака Отшелника, ког народ зове Свети Михољ.
Име Отшелник значи пустињак који се из вjерских разлога духовно и материјално одвојио од свијета, да би живио на осамљеном мјесту, а Свети Киријак је скоро цијели живот провео у пустињи.
Био је, како учи хришћанска црква, моћни исцјелитељ болесних и благи утјешитељ тужних, али је цијели живот провео бјежећи од људске славе. Упокојио се 557. у 109. години.
Многе породице за крсну славу имају Михољдан.
Према народном вјеровању, послије Михољдана наступа права јесен која је календарски већ увелико почела, преноси Информер.
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