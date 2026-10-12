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Славимо Михољдан: Рођени на овај дан добили су посебне благодати

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12.10.2026 06:59

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Славимо Михољдан: Рођени на овај дан добили су посебне благодати
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вjерници данас славе Михољдан, дан великог подвижника хришћанства Кирјака Отшелника, ког народ зове Свети Михољ.

Име Отшелник значи пустињак који се из вjерских разлога духовно и материјално одвојио од свијета, да би живио на осамљеном мјесту, а Свети Киријак је скоро цијели живот провео у пустињи.

Био је, како учи хришћанска црква, моћни исцјелитељ болесних и благи утјешитељ тужних, али је цијели живот провео бјежећи од људске славе. Упокојио се 557. у 109. години.

Многе породице за крсну славу имају Михољдан.

Према народном вјеровању, послије Михољдана наступа права јесен која је календарски већ увелико почела, преноси Информер.

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Тагови :

СПЦ

црквени календар

Православни календар

светац

молитва

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