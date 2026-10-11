Појачан саобраћај на неколико граничних прелаза

Аутор:АТВ редакција
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На граничним прелазима Градишка, Костајница, Велика Кладуша, Брод и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања су до 30 минута.
Из АМС-а скрећу пажњу на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима.
На путевима на којима су у току радови привремено постављена сигнализација регулише саобраћај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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