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Појачан саобраћај на неколико граничних прелаза

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11.10.2026 17:03

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ГП Градишка
Фото: АМС Републике Српске

На граничним прелазима Градишка, Костајница, Велика Кладуша, Брод и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

На осталим прелазима задржавања су до 30 минута.

Из АМС-а скрећу пажњу на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима.

На путевима на којима су у току радови привремено постављена сигнализација регулише саобраћај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ГП Градишка

гужве на граници

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