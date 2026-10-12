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Данас састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а

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12.10.2026 07:59

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Милорад Додик и Драган Човић на конференцији за медије
Фото: ATV

У Бањалуци ће данас бити одржан састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ, који ће предводити лидери партија Милорад Додик и Драган Човић.

Почетак састанка, који ће бити одржан у Палати Републике Српске, предвиђен је у 12.00 часова, најављено је из СНСД-а.

Након састанка планирана је конференција за новинаре.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Човић

Избори 2026

Милорад Додик

Састанак

СНСД

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