Данас састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће данас бити одржан састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ, који ће предводити лидери партија Милорад Додик и Драган Човић.
Почетак састанка, који ће бити одржан у Палати Републике Српске, предвиђен је у 12.00 часова, најављено је из СНСД-а.
Након састанка планирана је конференција за новинаре.
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