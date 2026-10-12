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Младић из БиХ доживио тежак удес: Ватрогасци сјекли ограду да га извуку

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12.10.2026 07:10

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Тежак саобраћајни удес догодио се у мјесту Хаид у Горњој Аустрији, када је 23-годишњи возач из Босне и Херцеговине изгубио контролу над возилом и фронтално ударио у заштитну ограду.

Према доступним информацијама, 23-годишњи држављанин БиХ, са пребивалиштем у Велсу, кретао се путем Б1 из правца Линца према Велсу. У насељу Хаид, непосредно након изласка из тунела Нојхаус, из за сада непознатих разлога изгубио је контролу над аутомобилом.

Возило је најприје скренуло ка металним стубовима, силовито ударило у уличну свјетиљку, а затим прешло у супротну коловозну траку и заккуцало се у заштитну ограду на раздјелном појасу.

Заглављен у опреми, ватрогасци морали да интервенишу

Након указане прве помоћи на лицу мјеста, младић је возилом хитне помоћи превезен у Клинички центар Велс-Грискирхен, гдје су му констатоване лакше тјелесне повреде.

Рашчишћавање мјеста несреће било је изузетно отежано. Оштећена улична свјетиљка пала је на сам коловоз, док су ватрогасци морали да демонтирају дио заштитне ограде како би извукли аутомобил који је остао потпуно заглављен у њој, преносе Независне.

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Тагови :

Црна хроника свијет

несрећа

Саобраћајна несрећа

Држављанин БиХ

Аустрија

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