Младић из БиХ доживио тежак удес: Ватрогасци сјекли ограду да га извуку

Аутор:АТВ редакција
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Тежак саобраћајни удес догодио се у мјесту Хаид у Горњој Аустрији, када је 23-годишњи возач из Босне и Херцеговине изгубио контролу над возилом и фронтално ударио у заштитну ограду.
Према доступним информацијама, 23-годишњи држављанин БиХ, са пребивалиштем у Велсу, кретао се путем Б1 из правца Линца према Велсу. У насељу Хаид, непосредно након изласка из тунела Нојхаус, из за сада непознатих разлога изгубио је контролу над аутомобилом.
Возило је најприје скренуло ка металним стубовима, силовито ударило у уличну свјетиљку, а затим прешло у супротну коловозну траку и заккуцало се у заштитну ограду на раздјелном појасу.
Након указане прве помоћи на лицу мјеста, младић је возилом хитне помоћи превезен у Клинички центар Велс-Грискирхен, гдје су му констатоване лакше тјелесне повреде.
Рашчишћавање мјеста несреће било је изузетно отежано. Оштећена улична свјетиљка пала је на сам коловоз, док су ватрогасци морали да демонтирају дио заштитне ограде како би извукли аутомобил који је остао потпуно заглављен у њој, преносе Независне.
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