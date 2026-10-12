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Спремите кишобране: Ево гдје ће падати киша

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12.10.2026 07:47

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Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас нас очекује облачно вријеме уз сунчане периоде, док ће поподне донијети нешто више облачности и локално слабу кишу на сјеверу и западу.

Јутрос је у већини предјела промјенљиво до претежно облачно, осим у Сарајевско-романијској регији и дијеловима Херцеговине гдје је претежно ведро. По котлинама и око ријека присутна је пролазна магла. Дува врло слаб вјетар сјеверних смјерова, док је у Херцеговини забиљежена умјерена до јака бура.

Измјерене температуре ваздуха у 7 часова

Најхладније јутрос било је на Хан Пијеску гдје је измјерен нула степени Целзијусових. У Мркоњић Граду и на Чемерну измјерена су четири степени, док је у Бијељини и Рибнику жива у термометру показивала пет степени. У Бањалуци и Вишеграду у седам часова било је шест степени, а у Билећи седам степени. У Добоју, Новом Граду и Рудом измјерено је осам степени, док је најтоплије било у Требињу са 12 степени Целзијусових.

Прогноза за остатак дана

Током дана у Српској и ФБиХ задржаће се углавном суво вријеме уз сунчане интервале. Дуваће слаб до умјерен источни и сјевероисточни вјетар, док ће у Херцеговини наставити да дува умјерена до јака бура.

Максимална температура ваздуха кретаће се од 14 до 19 степени, на југу земље до 23 степени, док ће у вишим предјелима бити свежије са температуром од девет степени Целзијусових.

Вријеме у Бањалуци

У Бањалуци се данас очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и углавном суво. Током поподнева доћиће до јачег наоблачења које може донијети слабу, краткотрајну кишу. Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, а максимална дневни температура ваздуха износиће око 17 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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