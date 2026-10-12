Возачи опрез: Могући одрони и магла на путу

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се јутрос одвија по сувим и мјестимично влажним коловозима, а возачима се скреће пажња на могуће одроне и мјестимично смањену видљивост због магле, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Задржавања на граничним прелазима јутрос нису дужа од 30 минута.
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На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Привремене обуставе су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
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Измјене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Због радова везаних за изградњу ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на оближњим магистралним путевима. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. У оквиру ових радова у току је и изградња надвожњака на регионалном путу.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
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На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ је за саобраћај затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
Због санације потпорног зида, на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута у смјеру Зеница југ-Зеница сјевер, саобраћа се успорено, а радови се изводе у десној траци.
Због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
На ауто-путу дионици Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње и даље дозвољен саобраћај само за возила до три и по тоне.
Због санационих радова на магистралном путу Изачић-Бихаћ, у мјесту Папари, од 7.00 до 17.00 часова, сваког радог дана, саобраћај се одвија успорено, једном траком.
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У току су радови на магистралном путу Мостар-Читлук-брдо Хум, због чега се сваког дана, осим недјеље, од 7.00 до часова саобраћа успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
У току је изградња пјешачких стаза на магистралним путевима Скокови-Србљани, Широки Бријег-Посушје, Груде-Приваљ и Шамац-Орашје, због чега се на мјестима радова саобраћај одвија наизмјенично, једном траком, преноси Срна.
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