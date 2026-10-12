Велики дио Бањалуке данас без струје: Провјерите да ли је и ваша улица

Аутор:АТВ редакција
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Бројне бањалучке улице остаће данас без електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
За данас су најављена сљедећа искључења електричне енергије на подручју града:
Од 9.00 до 12.00 часова без електричне енергије остаће дијелови улица Косте Јарића, Рајка Боснића број 1 и 3, те Саве Љубоје број 1, 2, 4 и Б.
У периоду од 9.00 до 14.00 часова струје неће имати дијелови улица Његошева, Раде Кондића, Боже Николића, Бранислава Нушића, Милоша Црњанског, Љубијских рудара, Мајевичка, Милана Кнежине, Ивана Кукуљевића, Новосадска, Ранка Шипке, Далибора Даче Стојића, Давида Штрпца, Лесковачка, Наталије Јовић, Фрушкогорска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Војвођанска, Чарли Чаплина, Приједорска, Омладинска и Солунска, као и дио насеља Кола (Конатари).
Такође, од 9.30 до 12.30 часова струје неће бити у дијеловима Улице Мајке Југовића број 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30.
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