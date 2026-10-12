Logo

Шта значи ако на Михољдан пада киша? Наши преци су се плашили ове зиме

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 08:19

Коментари:

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Фото: Pexels

Православни вјерници данас славе Михољдан, а према народном вјеровању, временске прилике на овај празник имају посебно значење и откривају какав нам период предстоји.

Народно вјеровање каже да око Михољдана обично долази до топлијег и љепшег времена, у народу познатог као Михољско или Сиротињско љето.

Ако су дани око Михољдана сунчани и топли, вјерује се да нас чека наставак лијепог времена. Међутим, наши преци су чврсто вјеровали да уколико на данашњи дан padne киша, то је сигуран знак да нам брзо стиже захлађење, а зима која предстоји биће изузетно оштра и хладна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

црквени календар

Михољдан народна вјеровања

Православни празници октобар

Временска прогноза према народном вјеровању

Коментари (0)

Више из рубрике

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Спремите кишобране: Ево гдје ће падати киша

39 мин

0
одрон на пут амс рс саобраћај

Друштво

Возачи опрез: Могући одрони и магла на путу

41 мин

0
Славимо Михољдан: Рођени на овај дан добили су посебне благодати

Друштво

Славимо Михољдан: Рођени на овај дан добили су посебне благодати

1 ч

0
ГП Градишка

Друштво

Појачан саобраћај на неколико граничних прелаза

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

26

У паду цијене нафте

08

19

Шта значи ако на Михољдан пада киша? Наши преци су се плашили ове зиме

08

16

Једноставан доручак за здравље срца и бољу циркулацију

08

03

Потврђена оптужница против осумњичене за помагање Вујовићу

08

01

Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима