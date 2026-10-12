Шта значи ако на Михољдан пада киша? Наши преци су се плашили ове зиме

Православни вјерници данас славе Михољдан, а према народном вјеровању, временске прилике на овај празник имају посебно значење и откривају какав нам период предстоји.

Народно вјеровање каже да око Михољдана обично долази до топлијег и љепшег времена, у народу познатог као Михољско или Сиротињско љето.

Ако су дани око Михољдана сунчани и топли, вјерује се да нас чека наставак лијепог времена. Међутим, наши преци су чврсто вјеровали да уколико на данашњи дан padne киша, то је сигуран знак да нам брзо стиже захлађење, а зима која предстоји биће изузетно оштра и хладна.