Бујица у Непалу однијела цијела села: Људи бјежали у шуму да се спасу

Аутор:АТВ редакција
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У средишњем Непалу бујична поплава однијела је куће и мостове, а најмање пет особа води се као нестало. Спасилачке екипе трагају за несталима, док су поједина насеља одсјечена и зависе од ваздушног превоза за допремање помоћи. Узрок поплаве још није утврђен.
Најмање пет особа нестало је након што је бујична поплава у недјељу погодила округ Горкха у средишњем Непалу, односећи притом куће, мостове и друге објекте.
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Према подацима непалских власти, спашено је 95 људи, међу којима је и девет страних држављана, док је више од 650 људи погођено катастрофом. Непалска Национална управа за смањење ризика од катастрофа извијестила је да су оштећене 204 куће. Најтеже је погођена рурална општина Цумнубри, гдје су, према ријечима локалних званичника, најмање два села уништена, а неколико мостова однесено. Пет несталих особа наводно су сточари, а нестало је и приближно 100 грла стоке.
У акцијама потраге и спашавања ангажовано је више од 700 припадника сигурносних снага, а непалска војска распоредила је четири хеликоптера. Стање на терену додатно отежава уништена саобраћајна инфраструктура.
"Цијела рурална општина сада је одсјечена, а ваздушни превоз једини је преостали начин да се до ње стигне", рекао је Нарајан Прасад Сапкота, административни челник руралне општине Цумнубри, према писању листа Тхе Катхманду Пост. Због тога је отежано кретање становништва и допремање основних потрепштина, а власти су најавиле потрагу за алтернативним саобраћајним правцима.
Поједини становници упозорили су једни друге на опасност готово сат времена прије него што су стигла службена упозорења. Суна Гурунг испричао је за Тхе Катхманду Пост да га је у недјељу у 4.45 пробудио телефонски позив из села узводно, чији су становници јавили да се ријека излила из корита и позвали га да одмах побјегне. Према његовим ријечима, ниво воде нагло је порастао у само десет минута.
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"У року од десет минута ријека је драматично набујала. Дигли смо узбуну, пробудили све и побјегли у шуму", рекао је Гурунг. Додао је да је службено упозорење на њихове мобилне теелфоне стигло тек након што су се већ склонили на сигурно. Непалске власти признале су кашњење у слању упозорења. Поруке становницима у вишим предјелима послате су готово два сата након почетка поплаве, док су упозорења за ниже предјеле стигла приближно пет сати након њеног почетка, преноси РадиоСарајево.
Још није утврђено што је покренуло бујицу. Једна од могућности јест да је клизиште привремено блокирало ријеку Будхи Гандаки или њен приток, након чега се вода нагло пробила и кренула низводно. Разматра се и могућност урушавања ледењака, односно лавине леда и стијена која је могла изазвати клизиште. Међутим, стручњацима је засад тешко потврдити тај сценариј јер је густо наоблачење отежало добијање квалитетних сателитских снимака.
Нова поплава погодила је Непал док се земља још опоравља од катастрофалних поплава и клизишта на граници с Тибетом у августу, у којима су, према ранијим извјештајима, стотине људи погинуле, а хиљаде се воде као нестале. Претходну катастрофу изазвала је лавина стијена и леда у близини врха Лангтанг Лирунг на непалској страни Хималаје.
Uma inundação repentina no centro do Nepal deixou 5 pessoas desaparecidas, arrastou cerca de 40 casas e duas pontes e atingiu várias áreas residenciais.
Segundo informações preliminares, um deslizamento teria bloqueado um rio, formando um grande acúmulo de água que depois rompeu violentamente.— Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) October 11, 2026
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