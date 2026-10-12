Тешка саобраћајка у БиХ: Троје повријеђених након слијетања шкоде

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу М-18, у мјесту Бијелиш, подручје Олова, 11. октобра 2026. у 00:05 сати догодила се саобраћајна несрећа у којој је било повријеђених.
Аутомобил марке Шкода слетио је са коловоза, а њиме је управљало лице Б.С., рођено 1997. године, из Илијаша.
Том приликом су сапутници у возилу А.П., рођено 2001. године, А.Г., рођено 1997. године, оба лица из Илијаша и Н.К., рођена 2003. године, из Сарајева задобили тешке тјелесне повреде, док је лице М.А., рођено 2000. године, из Илијаша задобило лаке тјелесне повреде, констатоване у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
Извршен је увиђај од стране службеника Полицијске станице Олово који настављају активности на документовању наведене саобраћајне незгоде, преноси Аваз.
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