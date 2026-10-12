Logo

Тешка саобраћајка у БиХ: Троје повријеђених након слијетања шкоде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 10:25

Коментари:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На магистралном путу М-18, у мјесту Бијелиш, подручје Олова, 11. октобра 2026. у 00:05 сати догодила се саобраћајна несрећа у којој је било повријеђених.

Аутомобил марке Шкода слетио је са коловоза, а њиме је управљало лице Б.С., рођено 1997. године, из Илијаша.

Том приликом су сапутници у возилу А.П., рођено 2001. године, А.Г., рођено 1997. године, оба лица из Илијаша и Н.К., рођена 2003. године, из Сарајева задобили тешке тјелесне повреде, док је лице М.А., рођено 2000. године, из Илијаша задобило лаке тјелесне повреде, констатоване у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.

Извршен је увиђај од стране службеника Полицијске станице Олово који настављају активности на документовању наведене саобраћајне незгоде, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Саобраћајна несрећа

повријеђени

слетио аутомобил

Коментари (0)

Више из рубрике

Павловићу и Малићу због лошег здравља одгођено извршење казне

Хроника

Павловићу и Малићу због лошег здравља одгођено извршење казне

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Потврђена оптужница против Анеса Суљевића: У гаражи крио арсенал оружја и дрогу

2 ч

0
Чекић, судница

Хроника

Потврђена оптужница против осумњичене за помагање Вујовићу

4 ч

0
Удес у Тузли

Хроника

Судар аутобуса и аута у БиХ, саобраћај отежан

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

12

18

Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

12

02

Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

12

01

Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

11

58

Обрачун у Кнежеву: Пијан претукао суграђанина, повријеђени хоспитализован

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима