Потврђена оптужница против Анеса Суљевића: У гаражи крио арсенал оружја и дрогу

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Анеса Суљевића код којег је у гаражи пронађено скоро четири килограма канабиса, кокаин, амфетаминско уље, аутоматска пушка, ручне бомбе и ракетни бацач.
Према наводима оптужнице, Суљевић је у периоду до 10. јула набављао и држао дрогу ради даље продаје, саопштено је из кантоналног Тужилаштва.
Терети се да је у гаражи на подручју сарајевске општине Стари Град држао дрогу, материје и супстанце намијењене производњи дроге, као и ватрено оружје, муницију и експлозивне материје.
Приликом претреса стана и гараже које је користио, пронађено је и одузето готово четири килограма канабиса, 358 грама кокаина, дигиталне ваге и апарати за вакумирање с траговима опојних дрога.
Пронађено је и око 50 литара метанола, органског отапала које може имати примјену у различитим процесима, укључујући и процесе повезане с производњом недозвољених супстанци.
Поред дроге и пратеће опреме, пронађени су аутоматска пушка, три ручне бомбе, ручни ракетни бацач и 325 комада муниције различитих калибара.
Оптуженом је након потврђивања оптужнице продужен притвор.
Терети се за кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољено држање оружја или експлозивних материја.
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