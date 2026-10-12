Потврђена оптужница против осумњичене за помагање Вујовићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против 28-годишње М.И. из Невесиња због сумње да је починила кривично дјело спречавање доказивања.
Оптужницу је у потврдио Основни суд у Требињу.
Хроника
Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу
Према наводима оптужнице, њој се ставља на терет да је 22. августа 2026. године у мјесту Баре, општина Билећа, у намјери да отежа доказивање, сакрила предмете који служе као кључни докази у предмету за кривично дјело тешко убиство.
Подсјетимо, М. И. је ухапшена у оквиру полицијских активности на расвјетљавању детаља везаних за покушај тешког убиства који се догодио након коњских трка код Билеће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 мј2
Хроника
1 мј6
Хроника
1 мј0
Хроника
1 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму