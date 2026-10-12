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Потврђена оптужница против осумњичене за помагање Вујовићу

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12.10.2026 08:03

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против 28-годишње М.И. из Невесиња због сумње да је починила кривично дјело спречавање доказивања.

Оптужницу је у потврдио Основни суд у Требињу.

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Према наводима оптужнице, њој се ставља на терет да је 22. августа 2026. године у мјесту Баре, општина Билећа, у намјери да отежа доказивање, сакрила предмете који служе као кључни докази у предмету за кривично дјело тешко убиство.

Подсјетимо, М. И. је ухапшена у оквиру полицијских активности на расвјетљавању детаља везаних за покушај тешког убиства који се догодио након коњских трка код Билеће.


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Подијели:

Тагови :

ОЈТ Требиње

Докази

Требиње

тешко убиство

Оптужница

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