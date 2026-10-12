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Отац убио сина, па побјегао: Младићев брат прије двије године погинуо у саобраћајној несрећи

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12.10.2026 08:39

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Отац убио сина, па побјегао: Младићев брат прије двије године погинуо у саобраћајној несрећи
Фото: Envato/travelarium

Бајрам Арифи (29) убијен је синоћ из ватреног оружја у Гњилану док је за убиство осумњичен његов отац Рамиз Арифи.

Трагедија се догодила у селу Подграђе око 19.30 сати. Локални медији наводе да је осумњичени мушкарац након злочина побјегао аутомобилом марке "сузуки" и да је у току полицијска потјера.

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"Надлежне полицијске јединице и државни тужилац изашли су на мјесто злочина и према почетним информацијама усљед пуцњаве настрадао је мушкарац рођен 1997. године. Смрт жртве је на мјесту злочина потврдила медицинска екипа. Осумњичени мушкарац је након злочина напустио мјесто догађаја. Полиција у координацији са тужиоцем и надлежним истражним јединицама предузима све неопходне истражне и оперативне радње како би лоцирала и ухапсила осумњиченог и како би у потпуности разјаснила околности случаја" рекао је портпарол полиције за регион Гњилана Валон Османи.

Породицу Арифи, како наводе локални медији, погодила је прије двије године још једна трагедија кад је Бајрамов брат погинуо у несрећи.

Гњилане је у суботу, подсјетимо, већ потресла велика трагедија кад је Валоу Рамуши у селу Доњи Ливоч убио супругу и њеног брата док је још двије особе ранио.

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Градоначелник Гњилана Албан Хисени објавио је на друштвеним мрежама да је након два трагична догађаја у посљедња три дана у Гњилану сазвао хитну сједницу општинског савјета за безбједност заједнице за понедјељак ујутру.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Убиство

отац убио дијете

Гњилане

Косово и Метохија

Полиција

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