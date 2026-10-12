Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку

Аутор:АТВ редакција
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Једна жена из Лас Вегаса осуђена је након што се више пута удавала за мушкарце, а затим од њих узимала новац под изговором да је потребан за наводне породичне хитне случајеве.
Према наводима истражилаца, новац је користила за финансирање коцкања, а одлуком суда наложено јој је да исплати 280.000 долара на име накнаде штете.
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Џијајинг Чен (34) у јулу је признала кривицу за бигамију и прибављање новца лажним представљањем. Када су је детективи питали зашто се неки од мушкараца с којима је ступала у контакт нису оженили њом, наводно је одговорила: „Зато што не плаћају сви“.
Према писању листа „Лас Вегас ривју џурнал“, окружна судија Кристал Елер изрекла јој је 6. октобра условну казну, уз обавезу да прву годину проведе у притворском центру округа Кларк. У казну јој је урачунато 125 дана које је већ провела у притвору.
Чен мора и да се подвргне програму лијечења зависности од коцкања, као и да поштује мјере електронског надзора.
Истражиоци су утврдили да је Чен од 2019. до 2024. године поднијела 14 захтјева за склапање брака, на основу којих је издато седам вјенчаних листова.
Полиција је пронашла и документацију на лажно име Вики Лианг. Према наводима власти, Чен је упознавалa мушкарце, удавала се за њих, а затим тражила новац тврдећи да је потребан за лијечење или друге хитне породичне ситуације. Након што би добила новац, често би прекидала контакт.
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Чен је потенцијалне партнере упознавалa путем друштвених мрежа, укључујући платформу Вичет, а брак је предлагала након свега неколико мјесеци везе.
Након вјенчања, мушкарцима је, према наводима истражитеља, говорила да је њеним рођацима у Кини потребна медицинска помоћ и тражила финансијску подршку.
Један мушкарац рекао је полицији да јој је дао 40.000 долара за лијечење болесног рођака. Други јој је дао 23.000 долара, а само двије седмице касније она му је саопштила да више не жели да буду у браку. Трећи мушкарац навео је да јој је дао 20.000 долара како би помогао њеној полусестри.
У другом случају, Чен је убиједила мушкарца да заједно штеде за куповину куће. Он и његова породица прикупили су око 30.000 долара, али је она престала да комуницира с њим након што је добила новац.
Према наводима детектива, Чен је предност давала Лас Вегасу због једноставне процедуре склапања брака. Ипак, приликом подношења захтјева неопходно је навести податке о претходним браковима, тренутном брачном статусу и датуму окончања посљедњег брака.
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Полиција је саопштила да је Чен приликом подношења захтјева користила фалсификована идентификациона документа и лажно име.
Истражиоци су открили и да је током једне године изгубила више од 300.000 долара коцкајући се у казину „Вин лас Вегас“.
Рејмонд Там, један од мушкараца који су, према наводима истраге, преварени, присуствовао је изрицању казне 6. октобра. Пред судом је говорио о финансијским посљедицама које је претрпио.
Према извјештају листа „Лас Вегас ривју џурнал“, Там је рекао да дугује новац пријатељима и да је имао потешкоћа да исплати запослене у својој фабрици.
"Психички сам узнемирен сваког дана. Не могу да спавам", рекао је Там суду.
Главни замјеник окружног тужиоца Остин Бомонт описао је Чен као „типичну одбјеглу невјесту. Тужиоци су навели да је девет оштећених затражило накнаду штете, а појединачни захтјеви кретали су се од око 8.000 до више од 80.000 долара.
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Судија Кристал Елер наложила је Чен да исплати укупно 280.000 долара и да се подвргне лијечењу зависности од коцкања. Њен адвокат Томас Велс рекао је да се каје и да се нада да ће након изласка на слободу пронаћи легалан посао.
Према законима савезне државе Неваде, судски налози за накнаду штете у кривичним поступцима могу се спроводити на начин сличан грађанским пресудама. Обавеза враћања новца не престаје аутоматски завршетком казне, а оштећени могу наставити да траже исплату преосталог дуга, преноси Глас Српске.
Ипак, остаје неизвјесно да ли ће Чен заиста моћи да врати цијели износ од 280.000 долара, посебно имајући у виду пријављене губитке на коцкању.
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