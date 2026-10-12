Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине

Аутор:АТВ редакција
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Јаја увезена из Украјине хитно се повлаче из продаје широм Велике Британије након што је у њима откривена опасна бактерија Salmonella Enteritidis.
Британска Агенција за стандарде хране (ФСА) наложила је хитну мере заштите јавног здравља и повлачење свих паковања украјинског произвођача „Јасенсвит“ са ознаком 3УА1012066.
Лабораторијске анализе и генетско тестирање потврдили су да се бактеријски сој из ових јаја директно подудара са сојем регистрованим код 36 оболелих особа у Енглеској. Паралелно са овим случајем, Велика Британија се бори са широм епидемијом салмонеле која се прати од јула, у којој је до сада заражено чак 650 особа, 99 је завршило у болници, док су двије особе преминуле.
Заражена јаја углавном су испоручивана ресторанима, кафићима и угоститељским објектима, али је дио паковања завршио и у мањим локалним продавницама. Према званичним информацијама, ова јаја нису дистрибуирана кроз велике трговачке ланце.
Повлачење обухвата јаја свих величина и свих рокова употребе са наведеном ознаком. Потрошачима и угоститељима упућен је апел да обавезно провере шифру утиснуту на самој љусци јајета, јер су поједина паковања препакивана у Британији. Свим субјектима је наређено да моментално престану са употребом и продајом спорних серија и да сву преосталу залиху без одлагања униште, преноси Бизпортал.
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