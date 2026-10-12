Logo

Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 08:52

Коментари:

0
Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине
Фото: Pixabay

Јаја увезена из Украјине хитно се повлаче из продаје широм Велике Британије након што је у њима откривена опасна бактерија Salmonella Enteritidis.

Британска Агенција за стандарде хране (ФСА) наложила је хитну мере заштите јавног здравља и повлачење свих паковања украјинског произвођача „Јасенсвит“ са ознаком 3УА1012066.

Лабораторијске анализе и генетско тестирање потврдили су да се бактеријски сој из ових јаја директно подудара са сојем регистрованим код 36 оболелих особа у Енглеској. Паралелно са овим случајем, Велика Британија се бори са широм епидемијом салмонеле која се прати од јула, у којој је до сада заражено чак 650 особа, 99 је завршило у болници, док су двије особе преминуле.

Налог за хитно уништавање залиха

Заражена јаја углавном су испоручивана ресторанима, кафићима и угоститељским објектима, али је дио паковања завршио и у мањим локалним продавницама. Према званичним информацијама, ова јаја нису дистрибуирана кроз велике трговачке ланце.

Повлачење обухвата јаја свих величина и свих рокова употребе са наведеном ознаком. Потрошачима и угоститељима упућен је апел да обавезно провере шифру утиснуту на самој љусци јајета, јер су поједина паковања препакивана у Британији. Свим субјектима је наређено да моментално престану са употребом и продајом спорних серија и да сву преосталу залиху без одлагања униште, преноси Бизпортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Украјина

јаја

салмонела

заражени

бактерија

Коментари (0)

Више из рубрике

вјенчање свадба брак млада и младожења црква кумови бурме

Свијет

Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку

4 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о Трамповој изјави да Украјини треба нови лидер: Зеленски није вољан

4 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Дјевојка (21) ударила у стијену током банџи-џампинга: На мјесту остала мртва

5 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Младић из БиХ доживио тежак удес: Ватрогасци сјекли ограду да га извуку

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

12

18

Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

12

02

Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

12

01

Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

11

58

Обрачун у Кнежеву: Пијан претукао суграђанина, повријеђени хоспитализован

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима