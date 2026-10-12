У паду цијене нафте

Коментари:0
Цијене нафте данас су у паду након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да су Русија и Украјина ушле у "енергетски прекид ватре", пише британски дневник Фајненшел тајмс.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" мања за 1,3 одсто и сада је 103,34 долара по барелу.
Свијет
Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку
До пада цијена дошло је након што је Трамп јуче изјавио да је успостављен "енергетски прекид ватре" у Украјини.
- "Енергетски прекид ватре" ступа одмах на снагу у сукобу између Русије и Украјине. Обје стране су сагласне. Не прекидајте то! - навео је Трамп у поруци објављеној на друштвеној мрежи "Truth social".
Фајненшел тајмс је нешто раније објавио да је Трампова администрација запријетила да ће прекинути систем набавке којим се доставља оружје Украјини како би извршили притисак на Кијев да обустави са нападима на руску енергетску структуру.
(Срна)
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Сцена
4 ч1
Свијет
5 ч0
Економија
21 ч0
Економија
21 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д15
Најновије
Најчитаније
12
18
12
18
12
02
12
01
11
58
Тренутно на програму