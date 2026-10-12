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Појефтинио дизел у Бањалуци, цијена ће још падати

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12.10.2026 10:13

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Бензинска пумпа
Фото: АТV

Возаче у Бањалуци коначно су обрадовали цјеновници на бензинским пумпама, јер је дизел појефтинио и до 26 фенинга по литру.

Радник на једној пумпи нам је потврдио да ће цијена, засигурно, још падати.

"Дизел ће ићи доље још, то је 99 одсто", рекао је за "Независне новине" радник једне бензинске пумпе.

На једној бензинској пумпи су нам рекли да је обични дизел појефтинио са 3,86 на 3,62 КМ.

У другој компанији су нам рекли да је дизел са 3,89 КМ појефтинио на 3,70 КМ.

"Снижавају се цијене. Ми практично дневно мијењамо цијене, како дође нова испорука", рекли су за "Независне новине" у компанији за продају нафтних деривата.

Појефтињење се биљежи и у ФБиХ.

Према подацима на апликацији Федералног министарства трговине, дизел је Сарајеву на неким пумпама јефтинији за пет до 10 фенинга.

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Тагови :

Дизел цијена

цијена дизела

гориво

Цијене горива

Бања Лука

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