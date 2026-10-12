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Пао двојац из Бањалуке након мекљаже испред кафића

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12.10.2026 11:09

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шака рука прсти песница
Фото: Pexel/ Kindel Media

Бањалучани Б.Б. и Љ.В. ухапшени су након што су иза поноћи изазвали тучу испред једног угоститељског објекта у Бањалуци.

Инцидент се догодио око пола један иза поноћи, када су осумњичени нарушили јавни ред и мир физичким обрачуном. Алкотестирањем је утврђено да је Љ.В. у крви имао чак 1,93 промила алкохола, навели су из полиције у Бањалуци.

Из полиције је саопштено да су обојици издати прекршајни налози због почињених прекршаја из Закона о јавном реду и миру.

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Тагови :

Туча

Бања Лука

ПУ Бањалука

хапшење

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