Пао двојац из Бањалуке након мекљаже испред кафића

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучани Б.Б. и Љ.В. ухапшени су након што су иза поноћи изазвали тучу испред једног угоститељског објекта у Бањалуци.
Инцидент се догодио око пола један иза поноћи, када су осумњичени нарушили јавни ред и мир физичким обрачуном. Алкотестирањем је утврђено да је Љ.В. у крви имао чак 1,93 промила алкохола, навели су из полиције у Бањалуци.
Из полиције је саопштено да су обојици издати прекршајни налози због почињених прекршаја из Закона о јавном реду и миру.
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