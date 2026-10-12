Једна особа повријеђена у судару три возила

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа повријеђена је у саобраћајној незгоди која се догодила 11. октобра у мјесту Пилица код Зворника, када су се сударила три путничка возила.
У незгоди, која се на магистралном путу Зворник – Бијељина догодила око 11.55 часова, учествовали су аутомобили "пежо" којим је управљао В.М. из Бијељине, „голф“ за чијим управљачем је био Н.М. из Бијељине, те "мерцедес" којим је управљао М.Л. са подручја Зворника.
Тјелесне повреде у овој незгоди задобио је возач "голфа" Н.М., којем је љекарска помоћ указана у Јавној здравственој установи Болница Зворник.
Увиђај на лицу мјеста извршили су припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник. Из полиције је потврђено да против возача "пежоа" В.М. слиједи покретање прекршајног поступка.
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